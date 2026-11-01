Vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc

TPO - Ngày 1/11, Cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính thức khai trương vận hành với tên thương mại Cảng Mặt Trời Phú Quốc. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đường thủy, tăng kết nối các điểm du lịch phía Nam đảo Ngọc, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Tại sự kiện, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, tham quan khu vực cảng và chứng kiến hoạt động xuất bến, đánh dấu cảng chính thức đi vào vận hành dưới thương hiệu mới.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, nhiều đơn vị vận tải và du lịch đã đăng ký hoạt động tại cảng với các loại phương tiện từ ca nô đến du thuyền. Trong ngày đầu vận hành, nhiều đội tàu tập trung tại cảng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại và tham quan của người dân, du khách.

Các đơn vị khai thác đánh giá cao công tác tổ chức, bố trí luồng tuyến và vận hành tại cảng, đồng thời kỳ vọng hạ tầng được nâng cấp sẽ tạo điều kiện để các đội tàu nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu du lịch tại khu vực Nam đảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Cảng Mặt Trời Phú Quốc.

Nằm tại cửa ngõ phía Nam Phú Quốc, Cảng Mặt Trời Phú Quốc là đầu mối giao thông đường thủy phục vụ hoạt động vận tải hành khách và các hành trình khám phá quần đảo An Thới. Từ đây, du khách có thể kết nối với nhiều điểm đến nổi tiếng như Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay.

Cảng cũng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến, đa dạng hóa hành trình trải nghiệm của du khách tại Nam đảo.

Các hạng mục do Sun Group khai thác gồm cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ. Đơn vị vận hành định hướng hoàn thiện quy trình khai thác, chú trọng an toàn hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển các gian hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách.

Cảng Mặt Trời Phú Quốc có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, phục vụ hoạt động vận tải đường thủy và du lịch.

Trước đó, ngày 7/8, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tiếp nhận quyền khai thác, vận hành Cảng An Thới sau khi trúng đấu giá theo quy định, với thời hạn khai thác 24 tháng.

Trong thời gian chuẩn bị đưa cảng vào hoạt động, đơn vị tập trung sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, sắp xếp luồng tuyến và chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo mới cho khu vực cảng.

Việc đưa Cảng Mặt Trời Phú Quốc vào vận hành diễn ra trong bối cảnh đặc khu đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Cùng với các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị LRT và tuyến đường ĐT.975, công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực trọng điểm trên đảo.

Đặc biệt, khi Phú Quốc tăng tốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực đón tiếp khách quốc tế, đáp ứng nhu cầu di chuyển và tổ chức các sự kiện quy mô lớn.