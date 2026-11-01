Huế tham vọng đón 800.000 khách du lịch y tế/năm

TPO - TP. Huế định hướng phát triển du lịch y tế thành sản phẩm chủ lực, kết hợp khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng, phấn đấu thu hút 800.000 lượt khách nội địa vào năm 2030.

UBND TP. Huế vừa công bố chính sách kích cầu và các sản phẩm du lịch mới, trong đó đáng chú ý là đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đề án, Huế sẽ kết hợp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Huế có thế mạnh về y tế chuyên sâu, là nền tảng phát triển du lịch y tế. Ảnh: T.L.

Thành phố hiện có thế mạnh về y học hiện đại với nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim, điều trị ung bướu. Bên cạnh đó là nền tảng y học cổ truyền, nguồn dược liệu, di sản y học cung đình triều Nguyễn và tài nguyên khoáng nóng.

Từ những lợi thế này, đề án xác định 4 nhóm sản phẩm chủ lực gồm: Du lịch khám chữa bệnh bằng y học hiện đại; điều trị, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; trải nghiệm các liệu pháp chăm sóc sức khỏe cung đình và tắm khoáng nóng kết hợp spa, nghỉ dưỡng.

Các dịch vụ dự kiến khai thác gồm khám sức khỏe tổng quát, tầm soát ung thư, can thiệp tim mạch, nha khoa thẩm mỹ và phẫu thuật kỹ thuật cao tại những cơ sở như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế và Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch y tế nội địa và 8.000-10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm, hướng đến xây dựng thương hiệu Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam.

Đại nội Huế là điểm đến di sản thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Theo định hướng, du lịch y tế có thể tạo nguồn thu không chỉ từ khám chữa bệnh mà còn từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và tham quan. Thời gian lưu trú của khách thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí vài tháng tùy nhu cầu điều trị, phục hồi sức khỏe. Đây cũng là hướng đa dạng hóa nguồn khách, giảm phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch truyền thống.

Để triển khai đề án, thành phố định hướng đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và quảng bá thương hiệu.

Hiệp hội Du lịch TP. Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở y tế nhằm tăng cường liên kết, xây dựng các gói sản phẩm chuyên biệt.

Dịp này, thành phố cũng giới thiệu nền tảng Huế TRIPO ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xây dựng lịch trình cá nhân hóa, ước tính chi phí, thuyết minh di sản và mua vé trực tuyến. Bên cạnh đó, TP. Huế cũng công bố hai sự kiện dự kiến tổ chức trong năm 2027, gồm: Tuần lễ Âm nhạc và di sản quốc tế Huế và chương trình truyền hình thực tế sáng tạo The Hue Creators.