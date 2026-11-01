Sẽ có đường bay thẳng từ Quảng Ninh tới Indonesia?

TPO - Quảng Ninh đang tính toán khả năng mở đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng kết nối Indonesia với sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch, thực phẩm đạt chuẩn Halal để tiếp cận thị trường Hồi giáo đầy tiềm năng.

Đề xuất trên được lãnh đạo thành phố Quảng Ninh đưa ra trong chuỗi sự kiện Gặp gỡ Indonesia 2026 vừa diễn ra, với sự tham gia của khoảng 350 đại biểu, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia.

Ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh - đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành hai nước nghiên cứu xây dựng những tour, tuyến du lịch mới, đặc biệt là khả năng thiết lập các chuyến bay thuê chuyến (charter) hoặc đường bay thẳng từ những trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Indonesia tới sân bay quốc tế Vân Đồn.

Đây được xem là một hướng đi nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế cho Quảng Ninh, đồng thời tận dụng hạ tầng hàng không đã được đầu tư tại Vân Đồn để phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Sân bay Vân Đồn, TP Quảng Ninh.

Được biết, giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đón gần 41.000 lượt khách Indonesia. Con số này cho thấy thị trường Indonesia đã có sự kết nối với du lịch địa phương, nhưng dư địa khai thác vẫn còn đáng kể.

Không chỉ đặt vấn đề kết nối hàng không, Quảng Ninh còn mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Indonesia để phát triển dịch vụ du lịch thân thiện với khách Hồi giáo, đặc biệt là hệ thống nhà hàng, cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống phù hợp tiêu chuẩn Halal.

Halal là hệ thống tiêu chuẩn gắn với các yêu cầu của đạo Hồi, trong đó có quy định về nguyên liệu, chế biến và phục vụ thực phẩm. Việc phát triển hệ sinh thái dịch vụ phù hợp được kỳ vọng giúp Quảng Ninh tiếp cận tốt hơn thị trường du khách Hồi giáo, thay vì chỉ dựa vào các sản phẩm tham quan truyền thống.

Trong cuộc gặp ngày 29/10, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh - cũng trao đổi với ông Ahmad Luthfi - Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) - về khả năng kết nối du lịch giữa hai địa phương, tận dụng thế mạnh về di sản thiên nhiên, văn hóa và cảnh quan.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chào mừng ông A-mát Lút-phi, Thống đốc tỉnh Trung Java và Đoàn đại biểu Indonesia đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Phía Indonesia bày tỏ quan tâm đến tiềm năng du lịch, hệ thống hạ tầng giao thông Quảng Ninh, đồng thời mong muốn tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, phát triển các chương trình hợp tác cụ thể.

Bên cạnh du lịch, lãnh đạo Quảng Ninh đề xuất hợp tác với doanh nghiệp Indonesia phát triển các chuỗi sản xuất, chế biến và cung ứng nông sản, thủy sản, thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal, hướng tới thị trường Hồi giáo toàn cầu.

Hợp tác kinh tế giữa Quảng Ninh và Indonesia hiện còn khoảng cách khá lớn so với tiềm năng. Giai đoạn 2020-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Quảng Ninh với Indonesia đạt hơn 600 triệu USD. Tính đến nay, Quảng Ninh mới có một dự án của nhà đầu tư Indonesia là Nhà máy Xi măng Thăng Long, thuộc Công ty PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, với tổng vốn đầu tư hơn 352 triệu USD.