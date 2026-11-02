Giá vàng quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (2/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra lên mốc 140 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương nhưng thấp hơn vàng miếng từ 1,2 - 3,2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 135,5 - 138,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI. 135 - 139 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.909 USD/ounce, tăng 19 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,4 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý giới phân tích đã thay đổi đáng kể sau khi vàng mất mốc 3.900 USD/ounce. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ một người, tương đương 6%, dự báo giá tăng. Có 10 người, chiếm 63%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại, tương đương 31%, dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trái ngược với Phố Wall, nhà đầu tư cá nhân vẫn tương đối lạc quan. Trong 184 người tham gia khảo sát, 53% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 16% cho rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 42 - 43 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 6 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.610 - 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.000 - 26.050 đồng/USD.