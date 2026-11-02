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Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

Duy Quang

TPO - Tại ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Tuần này, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 14 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 100% và thấp nhất là gần 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Lợi nhuận lao dốc

Quý III năm nay, Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) ghi nhận doanh thu âm gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương hơn 121 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 28 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gần 108 tỷ đồng.

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Tại ngày 30/9, tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh thu bán hàng gần 11 tỷ đồng nhưng các khoản giảm trừ doanh thu lên tới gần 17 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 9 tháng năm nay, LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng. Như vậy, tại thời điểm ngày 30/9, tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Tại thời điểm ngày 30/9, LDG chỉ còn 390 triệu đồng tiền mặt. LDG thuyết minh, danh sách nợ xấu 1.667 tỷ đồng và giá trị có thể thu hồi hơn 822 tỷ đồng. Trong đó, một số khoản nợ xấu đáng chú ý như phải thu ngắn hạn Công ty CP Bắc Phước Kiển (khoản 1) với giá trị gần 108 tỷ đồng, Công ty CP Bắc Phước Kiển (khoản 2) với giá trị 708 tỷ đồng, phải thu dài hạn khác Công ty CP Du lịch Giang Điền hơn 268 tỷ đồng…

Nguồn thu bán căn hộ và đất nền của Công ty CP Bluemarq Group (Tập đoàn Đất Xanh - mã chứng khoán: DXG) chỉ mang về hơn 156 tỷ đồng trong quý III (giảm 54% so với cùng kỳ), dịch vụ môi giới bất động sản hơn 410 tỷ đồng (thấp hơn 33%).

Kết quả, doanh thu thuần DXG giảm 36%, còn gần 683 tỷ đồng và là mức thấp nhất kể từ quý II/2023, lợi nhuận ròng chỉ còn hơn 15 tỷ đồng - giảm 84% so với cùng kỳ.

DXG lý giải, mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến khách hàng thận trọng hơn khi quyết định giao dịch, tạo thách thức cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản.

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Lợi nhuận ròng của DXG trong quý III/2026 chỉ còn hơn 15 tỷ đồng - giảm 84% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần DXG tăng 4% lên gần 2.823 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ đạt hơn 106 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ). Như vậy, DXG mới thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài việc lợi nhuận suy giảm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DXG trong 9 tháng đầu năm cũng âm hơn 578 tỷ đồng, phần lớn do các khoản phải thu gia tăng. Tính đến cuối quý III, Bluemarq Group còn 3.365 nhân viên, giảm 795 người so với đầu năm.

Lỗ lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) ghi nhận doanh thu hơn 1.476 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 12 tỷ đồng (giảm 93% so với cùng kỳ).

Lũy kế trong 9 tháng năm nay, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu hơn 4.736 tỷ đồng (tăng gần 72% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng (giảm gần 74% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2026, Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, HBC mới hoàn thành 25% kế hoạch năm.

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Tại thời điểm 30/9, HBC đang dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 1.481 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9, HBC vẫn còn lỗ lũy kế 2.011 tỷ đồng, bằng gần 58% vốn điều lệ. Tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tăng 7% so với đầu năm, lên 17.231 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gần 51% so với đầu năm, lên 3.438 tỷ đồng.

HBC cho biết, tại thời điểm 30/9, công ty đang dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 1.481 tỷ đồng nhưng không thuyết minh chi tiết từng khoản mục.

Công ty CP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán: SLS) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/11 để trả cổ tức niên độ 2025-2026 bằng tiền với tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 9,8 triệu cổ phiếu lưu hành, SLS dự chi khoảng 98 tỷ đồng.

Mía đường Sơn La nổi tiếng với chính sách cổ tức tiền mặt cao, từng chi trả tỷ lệ 200% trong niên độ 2023-2024 và 150% trong niên độ 2024-2025. Tuy nhiên, mức cổ tức năm nay giảm xuống 100% do kết quả kinh doanh đi xuống.

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