Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

Việt Linh

TPO - Sau 2 tháng điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với kỳ vọng tìm điểm tựa từ kết quả kinh doanh và mặt bằng định giá. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại, thanh khoản suy yếu và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là những lực cản đáng kể.

Hai tháng giảm điểm, khối ngoại bán ròng gần 120.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán khép lại tháng 10 với nhiều biến động. VN-Index đóng cửa tại 1.741 điểm, giảm 1,56% so với cuối tháng 9. Đây là tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp, sau khi chỉ số mất 3,47% trong tháng trước đó.

Trong tháng 10, VN-Index có thời điểm lùi về 1.677 điểm vào ngày 20/10, trước khi phục hồi lên vùng 1.780 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán quay trở lại trong tuần cuối tháng khiến chỉ số chưa thể vượt qua vùng kháng cự quan trọng.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu, giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đạt khoảng 15.644 tỷ đồng/phiên. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng trên 20.000 tỷ đồng trong tháng 10, mức cao nhất trong khoảng một năm. Lũy kế từ đầu năm, giá trị bán ròng gần 120.000 tỷ đồng.

e6a4a553-76ac-4b67-9847-991a4033066c.jpg
VN-Index ghi nhận tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh minh họa.

Theo nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc Vingroup tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến điểm số chung. Trong khi đó, ngân hàng và bất động sản chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhưng cũng chịu áp lực bán. Nhóm cổ phiếu thép ghi nhận tín hiệu tích cực hơn nhờ tăng trưởng lợi nhuận, còn dầu khí và công nghệ có diễn biến phân hóa.

Bước sang tháng 11, VFS đưa ra hai kịch bản. Kịch bản cơ sở có xác suất 60%, VN-Index tích lũy trong vùng 1.700-1.800 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa. Kịch bản tiêu cực có xác suất 40%, chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm và lùi về kiểm định vùng đáy tháng 10, khoảng 1.670-1.690 điểm.

Một trong những điểm tựa được kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý III và triển vọng quý cuối năm. Theo VFS, P/E của VN-Index hiện khoảng 11,2 lần; nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức định giá còn khoảng 10-10,3 lần. Đây là vùng có thể xem xét tích lũy trung và dài hạn, với điều kiện lựa chọn doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận bền vững, dòng tiền hoạt động lành mạnh.

Ưu tiên kiểm soát rủi ro

Ở chiều tích cực, kết quả kinh doanh quý III đang cho thấy sức bật đáng kể của khu vực doanh nghiệp. Theo Fiingroup, đến ngày 30/10, có 797/1.518 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III, đại diện 77% vốn hóa toàn thị trường. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35% so với cùng kỳ, trong đó nhóm phi tài chính tăng tới 65%. Nhóm tài chính tăng khiêm tốn 2,6%.

Bất động sản là động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Lợi nhuận sau thuế quý III của 69/127 doanh nghiệp bất động sản tăng 237,3% so với cùng kỳ. Riêng Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 419%, nhờ doanh thu bàn giao và ghi nhận từ các dự án lớn.

bds-1.jpg
Bất động sản là nhóm góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Fiingroup lưu ý lợi nhuận ngành bất động sản phụ thuộc đáng kể vào tiến độ bàn giao và thời điểm ghi nhận doanh thu, do đó mức tăng đột biến trong một quý chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe giao dịch của toàn ngành.

Ngoài bất động sản, tài nguyên cơ bản và bán lẻ cũng là những điểm sáng, với đóng góp từ các doanh nghiệp như HPG, MWG và FRT. Ngược lại, tăng trưởng lợi nhuận nhóm ngân hàng có dấu hiệu chậm lại. Lợi nhuận sau thuế của 20/28 ngân hàng được thống kê, đại diện 63,7% vốn hóa ngành, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Áp lực chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khiến kết quả kinh doanh giữa các ngân hàng có sự phân hóa.

Những con số trên cho thấy, nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng, nhưng sự phân hóa giữa các ngành cũng đặt ra yêu cầu chọn lọc cổ phiếu. Đây sẽ là yếu tố đáng chú ý trong tháng 11.

Dự báo về diễn biến thị trường đầu tháng 11, nhiều ý kiến giữ quan điểm thận trọng. Chuyên gia từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.735 điểm, trong khi kháng cự mạnh nằm tại 1.800 điểm.

Để cải thiện xu hướng, thị trường cần động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm Vingroup và ngân hàng. Cơ hội hiện chưa nhiều, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên kiểm soát rủi ro.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, VN-Index cần thêm thời gian cân bằng quanh vùng 1.730-1.750 điểm. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể lùi về 1.700 điểm, sâu hơn là 1.680 điểm. VCBS khuyến nghị hạn chế mở vị thế mới khi tín hiệu đảo chiều chưa rõ ràng, ưu tiên nắm giữ cổ phiếu duy trì được vùng hỗ trợ.

Xem thêm

#chứng khoán tháng 11 #VN-Index #lợi nhuận doanh nghiệp #khối ngoại bán ròng #định giá cổ phiếu #kết quả kinh doanh quý III

Cùng chuyên mục

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh tinh giản lao động, tái cấu trúc bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động, một số nhà băng lớn vẫn tìm kiếm nhân sự. Thị trường lao động ngành ngân hàng vì thế đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: nơi thu hẹp quy mô, nơi mở rộng tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.

Đợt nắng nóng đầu tiên: Tiêu thụ điện có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày

Giá điện giảm 2%, người dân và doanh nghiệp được lợi thế nào?

TPO - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá hàng hóa, đồng thời góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

TPO - 9 tháng qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa có lợi nhuận sau thuế hơn 234 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ năm trước), DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm, Thuduc House có lợi nhuận sau thuế âm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

TPO - Sáng nay (1/11), giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 1,2 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

MSB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III đạt trên 27%

MSB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III đạt trên 27%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt gần 5.440 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu nhập lãi thuần khởi sắc và hiệu quả kiểm soát chi phí an toàn.

Sun PhuQuoc Airways cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025

Sun PhuQuoc Airways tròn một năm cất cánh

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế. Bước sang năm thứ hai với đội tàu 22 chiếc, hãng hàng không mang tên Đảo Ngọc cùng Phú Quốc bước vào năm APEC 2027.

Lý do một số doanh nghiệp nghỉ lễ văn hóa 4 ngày

Lý do một số doanh nghiệp nghỉ lễ văn hóa 4 ngày

TPO - Để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) kéo dài 4 ngày liên tiếp, một số doanh nghiệp chủ động hoán đổi ngày làm việc. Tuy nhiên, không ít đơn vị chỉ bố trí nghỉ một ngày tương tự khu vực công do đang trong giai đoạn cao điểm sản xuất.

Lợi bất cập hại nếu cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai?

Lợi bất cập hại nếu cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai?

TPO - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng cần phân biệt rõ giữa quyền sở hữu một căn nhà và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn nhà đó. Dù nhà chưa hình thành, người mua đã có những quyền và nghĩa vụ tài sản hợp pháp được xác lập thông qua hợp đồng. Những quyền này được pháp luật bảo hộ và không thể tùy tiện tước bỏ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe