Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

P.V

Phó Chi cục trưởng QLTNhận định về diễn biến thị trường trước thềm cao điểm mua sắm cuối năm, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cảnh báo: "Hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng".T Hà Nội: "Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn"

Vi phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ cao

Theo ông Kiều Đình Cảnh, hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng 10/2026 đã được lực lượng QLTT Hà Nội đẩy mạnh. Toàn lực lượng đã thực hiện 534 vụ kiểm tra (tăng 25,4% so với tháng 9), trong đó các cuộc thanh tra đột xuất chiếm tỷ lệ áp đảo với 513 vụ (96,1%).

Kết quả, 475 vụ vi phạm đã bị xử lý. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, chuyển 12 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Tổng số tiền phạt hành chính thu về đạt hơn 6,122 tỷ đồng (tăng 20,2%). Cùng với đó, lượng hàng hóa bị tịch thu có giá trị gần 810 triệu đồng, số lượng hàng hóa buộc phải tiêu hủy hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 2,593 tỷ đồng.

QLTT Hà Nội kiểm tra các kho hàng trên địa bàn
QLTT Hà Nội kiểm tra các kho hàng trên địa bàn

Phân tích chi tiết về các hành vi vi phạm, lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội chỉ rõ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn là vấn đề nhức nhối nhất với 232 trường hợp bị phát hiện. Tiếp đó là 111 vụ kinh doanh hàng nhập lậu và 40 vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Các mặt hàng bị làm giả, làm nhái chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm, bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em, hàng thời trang và trang sức.

Nhận diện rủi ro từ các bưu cục, mạng xã hội

Bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tăng vọt. Đây cũng là "thời điểm vàng" để các đối tượng tung hàng giả, hàng lậu ra thị trường. Lực lượng QLTT Hà Nội đã khoanh vùng giám sát chặt chẽ các điểm nóng tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa, đầu mối phân phối như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân và chợ Xốm.

Tuy nhiên, mặt trận phức tạp nhất hiện nay lại nằm ở môi trường thương mại điện tử. Các đợt "siêu sale" ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ Tết sắp tới được dự báo sẽ kéo theo nguy cơ bùng phát vi phạm về quảng cáo sai sự thật, lợi dụng khuyến mại để tuồn hàng lậu, hàng không rõ xuất xứ.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội
Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội

Ông Cảnh nhìn nhận, việc các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, không có kho hàng cố định hoặc xé lẻ hàng hóa tại nhiều địa điểm, kết hợp với hoạt động giao nhận qua bưu cục, chuyển phát nhanh đã gây ra khó khăn cho công tác truy vết và xử lý vi phạm.

Chặn đứng hành vi đầu cơ, găm hàng

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm chế biến sẵn sẽ tăng mạnh. Kết quả kiểm tra tháng 10 cho thấy, nguy cơ vi phạm về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia và điều kiện bảo quản tại các cơ sở nhỏ lẻ, kho phân phối vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Nhằm đối phó với những biến động cuối năm, QLTT Hà Nội không chỉ dừng ở việc bám sát chất lượng hàng hóa mà còn theo dõi sát sao diễn biến cung cầu, giá cả. Mục tiêu trọng tâm là chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trước tác động của chi phí vận chuyển hay nhu cầu tiêu dùng.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm soát diện rộng, quét mạnh các vi phạm trên môi trường Internet. Đồng thời, lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương dẹp bỏ các tụ điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, cũng như siết chặt giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Tính chung trong 10 tháng năm 2026, lực lượng QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 4.791 vụ việc, xử lý 4.201 vụ, qua đó thu nộp ngân sách Nhà nước 78,67 tỷ đồng, góp phần làm minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng Thủ đô.

#QLTT Hà Nội #hàng giả nhãn hiệu

Cùng chuyên mục

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

TPO - Tại ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2%

Điện xăng cùng giảm, giá hàng hóa có tăng?

TP - Giá điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dẫn tới giá xăng giảm đáng kể từ ngày 1/11 giúp doanh nghiệp hạ chi phí, người dân bớt gánh nặng chi tiêu. Theo chuyên gia, điều cần làm tiếp theo là thúc đẩy giảm giá hàng hóa, dịch vụ để chính sách hỗ trợ lan tỏa, góp phần cải thiện sức mua và kiểm soát lạm phát cuối năm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cấp cơ sở vật chất Viện Lúa ĐBSCL, sớm triển khai Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa và tăng cường nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện để Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là cơ sở nghiên cứu và sản xuất giống lúa cấp quốc gia. Khẩn trương thẩm định báo cáo khả thi, trình Thủ tướng phê duyệt và hỗ trợ sớm triển khai dự án xây dựng Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa vùng ĐBSCL.

Mái nhà rông mới làng Ia Gri sẽ giới thiệu văn hoá Jrai đến du khách

Mái nhà rông mới làng Ia Gri sẽ giới thiệu văn hoá Jrai đến du khách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ, giữa không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của Chư Đang Ya – Biển Hồ, mái nhà rông mới của làng Ia Gri không chỉ là niềm tự hào của bà con, mà còn mở ra những cơ hội mới để giới thiệu văn hóa Jrai đến với bạn bè, du khách gần xa.

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

TPO - Sau 2 tháng điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với kỳ vọng tìm điểm tựa từ kết quả kinh doanh và mặt bằng định giá. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại, thanh khoản suy yếu và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là những lực cản đáng kể.

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh tinh giản lao động, tái cấu trúc bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động, một số nhà băng lớn vẫn tìm kiếm nhân sự. Thị trường lao động ngành ngân hàng vì thế đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: nơi thu hẹp quy mô, nơi mở rộng tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.

Đợt nắng nóng đầu tiên: Tiêu thụ điện có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày

Giá điện giảm 2%, người dân và doanh nghiệp được lợi thế nào?

TPO - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá hàng hóa, đồng thời góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

TPO - 9 tháng qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa có lợi nhuận sau thuế hơn 234 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ năm trước), DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm, Thuduc House có lợi nhuận sau thuế âm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

TPO - Sáng nay (1/11), giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 1,2 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe