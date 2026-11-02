Gieo những hạt mầm tri thức từ hành trình 'Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương'

Trên hành trình đồng hành cùng cộng đồng, những giá trị bền vững thường được tạo nên từ sự thấu hiểu nhu cầu địa phương và những hành động thiết thực.

Năm 2026, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam cùng các chi nhánh Ngân hàng Vietcombank đã triển khai chuỗi hoạt động “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương” tại sáu tỉnh thành trên cả nước.

Gieo hạt cho hành trình học tập

Trong năm 2026, hành trình “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương” đã đi qua sáu tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai và TP.HCM, mang đến hơn 210 suất học bổng, 540 phần quà cùng 5 bộ máy tính cho học sinh, sinh viên và các trường học còn nhiều khó khăn.

Những thiết bị máy tính được trao tặng tại trường Tiểu học Hương Cần - phân hiệu Yên Lương (Phú Thọ), góp phần cải thiện điều kiện học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh.

Giáo dục được lựa chọn là trọng tâm của chương trình bởi đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra những tác động bền vững cho cộng đồng. Một sự hỗ trợ đúng thời điểm có thể giúp học sinh tiếp tục việc học, trong khi việc trang bị thiết bị học tập góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ cho nhiều thế hệ học sinh.

Với định hướng đó, mỗi hoạt động đều được xây dựng dựa trên nhu cầu cụ thể của từng địa phương, từ hỗ trợ học bổng, quà tặng học tập đến trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường. Dù có quy mô khác nhau, các hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung là tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển năng lực và theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Sáu điểm đến, sáu câu chuyện về sự sẻ chia

Xuyên suốt hơn 1 tháng triển khai, mỗi địa phương lại mang đến những câu chuyện riêng về sự sẻ chia và kết nối giữa những người tham gia với cộng đồng địa phương.

Tại Phú Thọ, những bộ máy tính được trao tặng đã bổ sung thiết bị học tập cho điểm trường còn hạn chế về cơ sở vật chất, giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ. Ở Tuyên Quang, những phần học bổng được gửi đến các em học sinh vùng cao đang điều trị bệnh, mang theo sự động viên khi năm học mới bắt đầu.

Tại Lâm Đồng, Quảng Ngãi và TP.HCM, chương trình tập trung vào các suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những cố gắng của các em trên hành trình chinh phục tri thức.

Lễ trao học bổng khuyến học tại TP.HCM, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trong khi đó, tại Đồng Nai, hoạt động dành cho học sinh dịp Trung thu mang đến không khí vui tươi, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ bên cạnh những phần quà hỗ trợ học tập.

Không khí Trung thu rộn ràng tại xã Mã Đà (Đồng Nai), nơi các em nhỏ được tham gia những hoạt động vui chơi và đón nhận các phần quà ý nghĩa.

Chia sẻ về chương trình, cô Đinh Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết: “Những suất học bổng và phần quà được trao có ý nghĩa rất thiết thực đối với học sinh của nhà trường, nhất là các em có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Sự quan tâm của FWD Việt Nam và Vietcombank không chỉ hỗ trợ các em về điều kiện học tập mà còn giúp các em thấy rằng sự cố gắng của mình được ghi nhận, từ đó có thêm quyết tâm để tiếp tục vươn lên.”

Cùng chung một hành trình, cùng tạo giá trị

Sau sáu điểm đến trên khắp cả nước, giá trị mà chương trình để lại không chỉ nằm ở những hỗ trợ dành cho học sinh, sinh viên mà còn ở sự kết nối được tạo nên giữa đội ngũ FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank địa phương.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, cán bộ nhân viên của hai bên có cơ hội cùng đồng hành, trực tiếp gặp gỡ nhà trường, học sinh và lắng nghe những câu chuyện từ địa phương. Những trải nghiệm thực tế đó giúp các bên hiểu hơn về nhu cầu của cộng đồng, đồng thời tạo thêm sự gắn kết ngoài phạm vi hợp tác kinh doanh thường ngày.

Sự phối hợp giữa FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank cũng góp phần đưa các hoạt động đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Qua đó, chương trình không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng mà còn cho thấy cách hai đối tác cùng chung tay tạo ra những giá trị tích cực và bền vững hơn cho xã hội.