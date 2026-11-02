Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Gieo những hạt mầm tri thức từ hành trình 'Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương'

P.V

Trên hành trình đồng hành cùng cộng đồng, những giá trị bền vững thường được tạo nên từ sự thấu hiểu nhu cầu địa phương và những hành động thiết thực.

Năm 2026, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam cùng các chi nhánh Ngân hàng Vietcombank đã triển khai chuỗi hoạt động “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương” tại sáu tỉnh thành trên cả nước.

Gieo hạt cho hành trình học tập

Trong năm 2026, hành trình “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương” đã đi qua sáu tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai và TP.HCM, mang đến hơn 210 suất học bổng, 540 phần quà cùng 5 bộ máy tính cho học sinh, sinh viên và các trường học còn nhiều khó khăn.

Những thiết bị máy tính được trao tặng tại trường Tiểu học Hương Cần - phân hiệu Yên Lương (Phú Thọ), góp phần cải thiện điều kiện học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh.
Những thiết bị máy tính được trao tặng tại trường Tiểu học Hương Cần - phân hiệu Yên Lương (Phú Thọ), góp phần cải thiện điều kiện học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh.

Giáo dục được lựa chọn là trọng tâm của chương trình bởi đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra những tác động bền vững cho cộng đồng. Một sự hỗ trợ đúng thời điểm có thể giúp học sinh tiếp tục việc học, trong khi việc trang bị thiết bị học tập góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ cho nhiều thế hệ học sinh.

Với định hướng đó, mỗi hoạt động đều được xây dựng dựa trên nhu cầu cụ thể của từng địa phương, từ hỗ trợ học bổng, quà tặng học tập đến trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường. Dù có quy mô khác nhau, các hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung là tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển năng lực và theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Sáu điểm đến, sáu câu chuyện về sự sẻ chia

Xuyên suốt hơn 1 tháng triển khai, mỗi địa phương lại mang đến những câu chuyện riêng về sự sẻ chia và kết nối giữa những người tham gia với cộng đồng địa phương.

Tại Phú Thọ, những bộ máy tính được trao tặng đã bổ sung thiết bị học tập cho điểm trường còn hạn chế về cơ sở vật chất, giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ. Ở Tuyên Quang, những phần học bổng được gửi đến các em học sinh vùng cao đang điều trị bệnh, mang theo sự động viên khi năm học mới bắt đầu.

Tại Lâm Đồng, Quảng Ngãi và TP.HCM, chương trình tập trung vào các suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những cố gắng của các em trên hành trình chinh phục tri thức.

Lễ trao học bổng khuyến học tại TP.HCM, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Lễ trao học bổng khuyến học tại TP.HCM, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trong khi đó, tại Đồng Nai, hoạt động dành cho học sinh dịp Trung thu mang đến không khí vui tươi, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ bên cạnh những phần quà hỗ trợ học tập.

Không khí Trung thu rộn ràng tại xã Mã Đà (Đồng Nai), nơi các em nhỏ được tham gia những hoạt động vui chơi và đón nhận các phần quà ý nghĩa.
Không khí Trung thu rộn ràng tại xã Mã Đà (Đồng Nai), nơi các em nhỏ được tham gia những hoạt động vui chơi và đón nhận các phần quà ý nghĩa.

Chia sẻ về chương trình, cô Đinh Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết: “Những suất học bổng và phần quà được trao có ý nghĩa rất thiết thực đối với học sinh của nhà trường, nhất là các em có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Sự quan tâm của FWD Việt Nam và Vietcombank không chỉ hỗ trợ các em về điều kiện học tập mà còn giúp các em thấy rằng sự cố gắng của mình được ghi nhận, từ đó có thêm quyết tâm để tiếp tục vươn lên.”

Cùng chung một hành trình, cùng tạo giá trị

Sau sáu điểm đến trên khắp cả nước, giá trị mà chương trình để lại không chỉ nằm ở những hỗ trợ dành cho học sinh, sinh viên mà còn ở sự kết nối được tạo nên giữa đội ngũ FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank địa phương.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, cán bộ nhân viên của hai bên có cơ hội cùng đồng hành, trực tiếp gặp gỡ nhà trường, học sinh và lắng nghe những câu chuyện từ địa phương. Những trải nghiệm thực tế đó giúp các bên hiểu hơn về nhu cầu của cộng đồng, đồng thời tạo thêm sự gắn kết ngoài phạm vi hợp tác kinh doanh thường ngày.

Sự phối hợp giữa FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank cũng góp phần đưa các hoạt động đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Qua đó, chương trình không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng mà còn cho thấy cách hai đối tác cùng chung tay tạo ra những giá trị tích cực và bền vững hơn cho xã hội.

#FWD Việt Nam #Vietcombank

Cùng chuyên mục

Giá vàng quay đầu tăng

Giá vàng quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (2/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra lên mốc 140 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Phó Chi cục trưởng QLTNhận định về diễn biến thị trường trước thềm cao điểm mua sắm cuối năm, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cảnh báo: "Hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng".T Hà Nội: "Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn"

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

TPO - Tại ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2%

Điện xăng cùng giảm, giá hàng hóa có tăng?

TP - Giá điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dẫn tới giá xăng giảm đáng kể từ ngày 1/11 giúp doanh nghiệp hạ chi phí, người dân bớt gánh nặng chi tiêu. Theo chuyên gia, điều cần làm tiếp theo là thúc đẩy giảm giá hàng hóa, dịch vụ để chính sách hỗ trợ lan tỏa, góp phần cải thiện sức mua và kiểm soát lạm phát cuối năm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cấp cơ sở vật chất Viện Lúa ĐBSCL, sớm triển khai Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa và tăng cường nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện để Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là cơ sở nghiên cứu và sản xuất giống lúa cấp quốc gia. Khẩn trương thẩm định báo cáo khả thi, trình Thủ tướng phê duyệt và hỗ trợ sớm triển khai dự án xây dựng Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa vùng ĐBSCL.

Mái nhà rông mới làng Ia Gri sẽ giới thiệu văn hoá Jrai đến du khách

Mái nhà rông mới làng Ia Gri sẽ giới thiệu văn hoá Jrai đến du khách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ, giữa không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của Chư Đang Ya – Biển Hồ, mái nhà rông mới của làng Ia Gri không chỉ là niềm tự hào của bà con, mà còn mở ra những cơ hội mới để giới thiệu văn hóa Jrai đến với bạn bè, du khách gần xa.

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

TPO - Sau 2 tháng điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với kỳ vọng tìm điểm tựa từ kết quả kinh doanh và mặt bằng định giá. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại, thanh khoản suy yếu và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là những lực cản đáng kể.

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh tinh giản lao động, tái cấu trúc bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động, một số nhà băng lớn vẫn tìm kiếm nhân sự. Thị trường lao động ngành ngân hàng vì thế đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: nơi thu hẹp quy mô, nơi mở rộng tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.

Đợt nắng nóng đầu tiên: Tiêu thụ điện có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày

Giá điện giảm 2%, người dân và doanh nghiệp được lợi thế nào?

TPO - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá hàng hóa, đồng thời góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá cuối năm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe