Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott chạm mốc 5 triệu tài khoản

PV

Nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn đến người chơi, kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) mang đến phương thức mua vé xổ số hợp pháp, chính thống, thuận tiện và nhanh chóng. Sau gần 6 năm ra mắt, kênh đã đạt 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10/2026.

Ra mắt với mục tiêu mang đến một phương thức tiếp cận xổ số điện toán thuận tiện hơn, kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) từng bước mở rộng tệp người dùng. Ra mắt vào cuối năm 2020, kênh đạt 1 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng đầu tiên vào tháng 7/2023. Đến tháng 4/2026, con số tài khoản đăng ký đã đạt mốc 4 triệu và tiếp tục chạm mốc 5 triệu chỉ sau 6 tháng.

Vietlott SMS đạt cột mốc 5 triệu tài khoản đăng ký chỉ trong 6 tháng. - Ảnh: DNCC

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng ngày càng được rút ngắn. Nếu như giai đoạn từ 2 triệu lên 3 triệu tài khoản mất khoảng một năm, với trung bình khoảng 100.000 tài khoản mới mỗi tháng, thì ở giai đoạn từ 4 triệu lên 5 triệu, con số này tăng lên khoảng 167.000 tài khoản mỗi tháng, tức chỉ trong khoảng hơn 6 tháng.

Một trong những điểm nhấn trong giai đoạn tăng trưởng này là sức hút từ các sản phẩm xổ số với nhiều giải thưởng giá trị lớn. Riêng trong tháng 8/2026, Lotto 5/35 ghi nhận 5 người chơi trúng giải Độc đắc. Đến tháng 10, giải thưởng Jackpot của Power 6/55 và Mega 6/45 tiếp tục tăng cao, lần lượt chạm ngưỡng gần 200 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm của người chơi. Những diễn biến này góp phần tạo thêm sức hút cho các sản phẩm Vietlott, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu và tham gia dự thưởng qua kênh phân phối qua điện thoại.

Là người chơi mới biết đến Vielott SMS, anh Quang Minh (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết những giải Jackpot có giá trị lớn là một trong những yếu tố khiến anh quan tâm đến các sản phẩm xổ số điện toán. Anh thường lựa chọn Power 6/55 và Mega 6/45 trên Vietlott SMS. Chia sẻ về cơ duyên biết đến kênh mua vé này, anh Minh nói: “Mấy anh em trong công ty thường thảo luận về Power 6/55 và Mega 6/45 khi Jackpot tăng lên gần 200 tỷ đồng. Nghe mọi người nói, tôi thấy hứng thú nên cũng tải Vietlott SMS về điện thoại để mua vé, biết đâu may mắn sẽ đến với mình”.

Bên cạnh sức hút từ các sản phẩm và giải thưởng, việc mở rộng hệ sinh thái phân phối cũng là một trong những hướng đi giúp Vietlott SMS tiếp cận nhiều người dùng hơn. Ngoài ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, dịch vụ còn được tích hợp trên hơn 40 kênh của các đối tác, bao gồm ứng dụng ngân hàng và ví điện tử như Viettel Money, MoMo, Vietcombank, MB Bank... Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận và mua các sản phẩm xổ số điện toán ngay trên những nền tảng quen thuộc, thay vì phải cài đặt thêm một ứng dụng riêng. Tùy theo nền tảng tích hợp, người chơi có thể lựa chọn các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, dòng Max 3D - Max 3D+ - Max 3D Pro, xổ số quay nhanh Bingo 18 và Lotto 5/35. Việc đa dạng hóa kênh phân phối giúp rút ngắn thao tác mua vé, đồng thời đưa các sản phẩm xổ số điện toán chính thống đến gần hơn với người dùng có thói quen sử dụng dịch vụ số.

Danh mục những sản phẩm hiện có trên ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS. - Ảnh: DNCC

Không chỉ mở rộng điểm tiếp cận, Vietlott SMS còn mang đến trải nghiệm mua vé thuận tiện hơn thông qua những ứng dụng quen thuộc với người dùng. Anh Minh Kiệt (bác sĩ nha khoa tại TP.HCM) biết đến Vietlott SMS khi sử dụng ứng dụng ngân hàng MB Bank. Trước đây, dù đã biết đến Vietlott, anh chưa tải ứng dụng riêng để mua vé. Việc phát hiện dịch vụ được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng đã khiến anh quyết định trải nghiệm. “Hôm nọ mình vào ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền thì vô tình thấy nên mình nhấp vào xem thử. Lúc biết Vietlott SMS có tích hợp vào app ngân hàng như vậy thì tôi thường xuyên mua vé hơn, thao tác mua vé số ngày trên app quen thuộc cũng thuận tiện”, anh Kiệt chia sẻ.

Vietlott SMS tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng MB Bank. - Ảnh: DNCC

Các trải nghiệm cho thấy những cách tiếp cận khác nhau của người chơi: một bên thu hút bởi giá trị giải thưởng và cách chơi của các sản phẩm, một bên bắt đầu trải nghiệm nhờ phát hiện dịch vụ trên nền tảng ngân hàng quen thuộc. Điểm chung là Vietlott SMS mang đến thêm lựa chọn tiếp cận xổ số điện toán phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ của mỗi người.

Đạt 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng sau gần 6 năm vận hành là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott. Trong bối cảnh các dịch vụ số tiếp tục phát triển, việc đa dạng hóa kênh phân phối và cải thiện trải nghiệm tiếp cận sẽ là những yếu tố quan trọng để Vietlott SMS tiếp tục phục vụ nhu cầu của người dùng. Cột mốc 5 triệu tài khoản không chỉ ghi nhận kết quả đã đạt được, mà còn đánh dấu một chặng đường phát triển của hình thức phân phối xổ số qua điện thoại tại Việt Nam.

Người đọc có thể tìm hiểu thông tin về kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) tại đây.

Xem thêm

#Vietlott SMS #Vietlott #5 triệu tài khoản #xổ số điện toán #Power 6/55 #Mega 6/45 #mua vé online

Cùng chuyên mục

Giá vàng quay đầu tăng

Giá vàng quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (2/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra lên mốc 140 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Phó Chi cục trưởng QLTNhận định về diễn biến thị trường trước thềm cao điểm mua sắm cuối năm, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cảnh báo: "Hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng".T Hà Nội: "Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn"

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

TPO - Tại ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2%

Điện xăng cùng giảm, giá hàng hóa có tăng?

TP - Giá điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dẫn tới giá xăng giảm đáng kể từ ngày 1/11 giúp doanh nghiệp hạ chi phí, người dân bớt gánh nặng chi tiêu. Theo chuyên gia, điều cần làm tiếp theo là thúc đẩy giảm giá hàng hóa, dịch vụ để chính sách hỗ trợ lan tỏa, góp phần cải thiện sức mua và kiểm soát lạm phát cuối năm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cấp cơ sở vật chất Viện Lúa ĐBSCL, sớm triển khai Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa và tăng cường nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện để Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là cơ sở nghiên cứu và sản xuất giống lúa cấp quốc gia. Khẩn trương thẩm định báo cáo khả thi, trình Thủ tướng phê duyệt và hỗ trợ sớm triển khai dự án xây dựng Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa vùng ĐBSCL.

Mái nhà rông mới làng Ia Gri sẽ giới thiệu văn hoá Jrai đến du khách

Mái nhà rông mới làng Ia Gri sẽ giới thiệu văn hoá Jrai đến du khách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ, giữa không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của Chư Đang Ya – Biển Hồ, mái nhà rông mới của làng Ia Gri không chỉ là niềm tự hào của bà con, mà còn mở ra những cơ hội mới để giới thiệu văn hóa Jrai đến với bạn bè, du khách gần xa.

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

TPO - Sau 2 tháng điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với kỳ vọng tìm điểm tựa từ kết quả kinh doanh và mặt bằng định giá. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại, thanh khoản suy yếu và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là những lực cản đáng kể.

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh tinh giản lao động, tái cấu trúc bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động, một số nhà băng lớn vẫn tìm kiếm nhân sự. Thị trường lao động ngành ngân hàng vì thế đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: nơi thu hẹp quy mô, nơi mở rộng tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe