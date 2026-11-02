Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott chạm mốc 5 triệu tài khoản

Nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn đến người chơi, kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) mang đến phương thức mua vé xổ số hợp pháp, chính thống, thuận tiện và nhanh chóng. Sau gần 6 năm ra mắt, kênh đã đạt 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10/2026.

Ra mắt với mục tiêu mang đến một phương thức tiếp cận xổ số điện toán thuận tiện hơn, kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) từng bước mở rộng tệp người dùng. Ra mắt vào cuối năm 2020, kênh đạt 1 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng đầu tiên vào tháng 7/2023. Đến tháng 4/2026, con số tài khoản đăng ký đã đạt mốc 4 triệu và tiếp tục chạm mốc 5 triệu chỉ sau 6 tháng.

Vietlott SMS đạt cột mốc 5 triệu tài khoản đăng ký chỉ trong 6 tháng. - Ảnh: DNCC

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng ngày càng được rút ngắn. Nếu như giai đoạn từ 2 triệu lên 3 triệu tài khoản mất khoảng một năm, với trung bình khoảng 100.000 tài khoản mới mỗi tháng, thì ở giai đoạn từ 4 triệu lên 5 triệu, con số này tăng lên khoảng 167.000 tài khoản mỗi tháng, tức chỉ trong khoảng hơn 6 tháng.

Một trong những điểm nhấn trong giai đoạn tăng trưởng này là sức hút từ các sản phẩm xổ số với nhiều giải thưởng giá trị lớn. Riêng trong tháng 8/2026, Lotto 5/35 ghi nhận 5 người chơi trúng giải Độc đắc. Đến tháng 10, giải thưởng Jackpot của Power 6/55 và Mega 6/45 tiếp tục tăng cao, lần lượt chạm ngưỡng gần 200 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm của người chơi. Những diễn biến này góp phần tạo thêm sức hút cho các sản phẩm Vietlott, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu và tham gia dự thưởng qua kênh phân phối qua điện thoại.

Là người chơi mới biết đến Vielott SMS, anh Quang Minh (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết những giải Jackpot có giá trị lớn là một trong những yếu tố khiến anh quan tâm đến các sản phẩm xổ số điện toán. Anh thường lựa chọn Power 6/55 và Mega 6/45 trên Vietlott SMS. Chia sẻ về cơ duyên biết đến kênh mua vé này, anh Minh nói: “Mấy anh em trong công ty thường thảo luận về Power 6/55 và Mega 6/45 khi Jackpot tăng lên gần 200 tỷ đồng. Nghe mọi người nói, tôi thấy hứng thú nên cũng tải Vietlott SMS về điện thoại để mua vé, biết đâu may mắn sẽ đến với mình”.

Bên cạnh sức hút từ các sản phẩm và giải thưởng, việc mở rộng hệ sinh thái phân phối cũng là một trong những hướng đi giúp Vietlott SMS tiếp cận nhiều người dùng hơn. Ngoài ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, dịch vụ còn được tích hợp trên hơn 40 kênh của các đối tác, bao gồm ứng dụng ngân hàng và ví điện tử như Viettel Money, MoMo, Vietcombank, MB Bank... Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận và mua các sản phẩm xổ số điện toán ngay trên những nền tảng quen thuộc, thay vì phải cài đặt thêm một ứng dụng riêng. Tùy theo nền tảng tích hợp, người chơi có thể lựa chọn các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, dòng Max 3D - Max 3D+ - Max 3D Pro, xổ số quay nhanh Bingo 18 và Lotto 5/35. Việc đa dạng hóa kênh phân phối giúp rút ngắn thao tác mua vé, đồng thời đưa các sản phẩm xổ số điện toán chính thống đến gần hơn với người dùng có thói quen sử dụng dịch vụ số.

Danh mục những sản phẩm hiện có trên ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS. - Ảnh: DNCC

Không chỉ mở rộng điểm tiếp cận, Vietlott SMS còn mang đến trải nghiệm mua vé thuận tiện hơn thông qua những ứng dụng quen thuộc với người dùng. Anh Minh Kiệt (bác sĩ nha khoa tại TP.HCM) biết đến Vietlott SMS khi sử dụng ứng dụng ngân hàng MB Bank. Trước đây, dù đã biết đến Vietlott, anh chưa tải ứng dụng riêng để mua vé. Việc phát hiện dịch vụ được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng đã khiến anh quyết định trải nghiệm. “Hôm nọ mình vào ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền thì vô tình thấy nên mình nhấp vào xem thử. Lúc biết Vietlott SMS có tích hợp vào app ngân hàng như vậy thì tôi thường xuyên mua vé hơn, thao tác mua vé số ngày trên app quen thuộc cũng thuận tiện”, anh Kiệt chia sẻ.

Vietlott SMS tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng MB Bank. - Ảnh: DNCC

Các trải nghiệm cho thấy những cách tiếp cận khác nhau của người chơi: một bên thu hút bởi giá trị giải thưởng và cách chơi của các sản phẩm, một bên bắt đầu trải nghiệm nhờ phát hiện dịch vụ trên nền tảng ngân hàng quen thuộc. Điểm chung là Vietlott SMS mang đến thêm lựa chọn tiếp cận xổ số điện toán phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ của mỗi người.

Đạt 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng sau gần 6 năm vận hành là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott. Trong bối cảnh các dịch vụ số tiếp tục phát triển, việc đa dạng hóa kênh phân phối và cải thiện trải nghiệm tiếp cận sẽ là những yếu tố quan trọng để Vietlott SMS tiếp tục phục vụ nhu cầu của người dùng. Cột mốc 5 triệu tài khoản không chỉ ghi nhận kết quả đã đạt được, mà còn đánh dấu một chặng đường phát triển của hình thức phân phối xổ số qua điện thoại tại Việt Nam.

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