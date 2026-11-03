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Tàu cá cháy trơ khung tại âu thuyền ở Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Một tàu cá đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Ngày 3/11, tại âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy tàu cá đang neo đậu trong khu vực, khiến con tàu bị thiêu rụi hoàn toàn cabin.

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Tàu cá bốc cháy dữ dội tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khi đám cháy bùng phát, cột khói đen nhanh chóng bốc cao, bao trùm một khu vực, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan rộng, bao trùm toàn bộ con tàu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng thành phố phối hợp với ngư dân huy động phương tiện, khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa. Cùng với công tác chữa cháy, các tàu cá neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố cũng được di chuyển đến vị trí an toàn.

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Lực lượng chức năng thành phố khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Thời điểm này, âu thuyền Thọ Quang có hàng trăm tàu cá đang neo đậu. Việc đám cháy xảy ra giữa khu vực tập trung đông phương tiện khiến công tác chữa cháy, cứu hộ được triển khai khẩn trương, nhằm ngăn nguy cơ cháy lan sang các tàu khác.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Phần phía trên con tàu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ cháy đen.

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Phần phía trên con tàu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường, kiểm tra, xử lý các điểm cháy âm ỉ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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#cháy tàu cá #âu thuyền Thọ Quang #Đà Nẵng #cảng cá Thọ Quang #chữa cháy #di dời tàu cá

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