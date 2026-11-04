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Giải trí

Ngành sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc nguy cơ sụp đổ

Minh Vũ

TPO - Số lượng phim truyền hình Hàn Quốc giảm 30% chỉ trong hai năm qua. Các tổ chức liên quan đã phải kêu gọi chính phủ nước này hỗ trợ dài hạn trị giá 1.000 tỷ won để khôi phục nền sản xuất.

Ngày 4/11, Star Today của Hàn Quốc đưa tin Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc và 11 tổ chức khác có liên quan đã tiến hành một cuộc họp báo chung bàn về việc vượt qua khủng hoảng trong ngành.

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Đại diện các công ty sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc họp báo nhờ chính phủ hỗ trợ.

Thực trạng khó khăn

Trong buổi họp báo, 12 tổ chức sản xuất phim truyền hình nhấn mạnh thực trạng khó khăn hiện tại khi số lượng dự án được khai máy giảm 30% trong hai năm qua. Năm 2022, số lượng phim sản xuất trong một năm là 141 tác phẩm. Nhưng trong 4 năm qua, số lượng dự án được làm ra ngày một ít hơn.

Tổng số phim phát sóng của ba đài truyền hình mặt đất (gồm MBC, KBS, SBS) chỉ còn 32 tác phẩm trong năm 2023. Một số kênh phải ngừng phát sóng phim vào các ngày trong tuần.

"Cơ sở sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đây là thách thức quốc gia, vượt ra ngoài những khó khăn kinh doanh của một ngành công nghiệp đơn lẻ. Làn sóng Hallyu và nền kinh tế quốc gia phải cùng nhau giải quyết", các tổ chức nhấn mạnh.

Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc cho rằng sự sụt giảm này là do tác động tiêu cực từ nhiều nguyên nhân trong đó có chi phí sản xuất tăng cao, khả năng đầu tư và lập kế hoạch chương trình của các đài truyền hình mặt đất giảm sút, không thể cạnh tranh với các nền tảng phát trực tuyến, khó khăn của các công ty sản xuất trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kết hợp với việc phát triển doanh thu phái sinh không quá lý tưởng.

Họ cho rằng doanh thu quảng cáo không còn đủ để bù đắp chi phí sản xuất.

Đại diện của các tổ chức sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng sự sụt giảm số lượng tác phẩm sản xuất đang dẫn đến việc mất đi nhiều việc làm và cơ hội sáng tạo hơn.

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Số lượng phim truyền hình Hàn Quốc được sản xuất ngày càng ít. Phim của đài mặt đất khó cạnh tranh với phim của các nền tảng phát hành trực tuyến.

Các giải pháp cứu phim truyền hình Hàn Quốc

Một số người cho rằng cần có sự hỗ trợ chính sách để khôi phục ngành sản xuất phim truyền hình, vì ngành này là lĩnh vực nội dung chủ chốt để thúc đẩy xuất khẩu Làn sóng Hallyu (văn hóa đại chúng Hàn Quốc).

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE), tổng kim ngạch xuất khẩu liên quan đến Hallyu đạt 18,975 tỷ USD vào năm 2025, trong đó 8,788 tỷ USD là hàng tiêu dùng và xuất khẩu du lịch. Các tổ chức nhấn mạnh rằng phim truyền hình là phương tiện quan trọng để tạo ra những lợi ích kinh tế này.

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc lại ra dự thảo cắt giảm ngân sách dành cho lĩnh vực phát thanh, truyền hình vào năm 2027 từ 91,8 tỷ won xuống còn 87,3 tỷ won, giảm 4,5 tỷ won (3,35 triệu USD).

Các tổ chức này chỉ ra rằng việc chỉ tăng kinh phí cho từng dự án riêng lẻ sẽ không đủ để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Do đó, Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc và 11 tổ chức khác kêu gọi chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc thực hiện ba biện pháp nhằm khôi phục sản xuất ngành truyền hình.

Đó là coi việc khôi phục số lượng phim dài tập được sản xuất hàng năm là mục tiêu chính sách quốc gia. Họ đề xuất chính phủ tích cực xem xét việc thiết lập một hệ thống đầu tư và hỗ trợ phim truyền hình Hàn Quốc trung và dài hạn trị giá 1.000 tỷ won. Trong đó, chính phủ Hàn Quốc không chỉ cung cấp vốn ban đầu để sản xuất dự án phim mà còn xây dựng nền tảng cho việc lên lịch và phân phối các dự án nhận được đầu tư với sự hợp tác của các đài truyền hình trong nước và các nền tảng phát sóng trực tuyến (OTT).

Các tổ chức cũng đề nghị Quốc hội xem xét hỗ trợ các dự án có ngân sách trung bình và thấp cũng như các tài năng mới nổi trong quá trình xem xét ngân sách năm 2027.

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Các tổ chức kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đầu tư dài hạn gần 800 triệu USD để khôi phục sản xuất phim truyền hình.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc - ông Song Byeong Jun - nhấn mạnh: "Tình hình hiện tại rất cấp bách. Bây giờ không phải là lúc nhìn lại những thành công trong quá khứ, mà là lúc chuẩn bị cho 10 năm tiếp theo của phim truyền hình Hàn Quốc".

Biên kịch Park Hae Young chia sẻ: "Hiện nay không còn công ty trong nước nào có thể tự sản xuất phim chỉ bằng nguồn vốn của riêng mình. Chúng ta cần phá vỡ vòng luẩn quẩn phụ thuộc vào nguồn vốn khổng lồ và tạo ra con đường sản xuất phim truyền hình độc lập tại Hàn Quốc".

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