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Giải trí

Nỗi xấu hổ của Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Tinh Trì

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "Đội bóng nữ Thiếu Lâm" là tác phẩm ăn khách nhất mùa hè tại Trung Quốc, nhưng vướng tranh cãi về chất lượng. Mới đây, phim nhận được đánh giá kém từ các chuyên gia nước ngoài.

Trang 163 đưa tin Đội bóng nữ Thiếu Lâm do đạo diễn Châu Tinh Trì sản xuất lên sóng hồi tháng 7, thu về hơn 2,3 tỷ NDT, trở thành tác phẩm ăn khách nhất mùa hè 2026 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả nước ngoài lại không đánh giá cao.

Từ ngày 23/10, tác phẩm được trình chiếu tại các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, Anh và Ireland. Trên Rotten Tomatoes điểm đánh giá của các nhà phê bình chuyên nghiệp dành cho bộ phim là 0%, (thông thường, phim đáng xem trên Rotten Tomatoes phải đạt mức trên 60% nhận xét tích cực).

Con số này thực sự rất thấp với danh tiếng của Châu Tinh Trì, ông là một trong số ít các đạo diễn, diễn viên Hong Kong, Trung Quốc có sức ảnh hưởng với khán giả thế giới.

Kết quả khiến Đội bóng nữ Thiếu Lâm trở thành trường hợp hiếm hoi không có bất kỳ đánh giá tích cực nào trên nền tảng này trong những năm gần đây.

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Phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm nhận đánh giá kém từ các chuyên gia phim ảnh nước ngoài.

Cây viết Jonathan W. Hickman của tờ Newnan Times-Herald cho rằng Đội bóng nữ Thiếu Lâm giống như sản phẩm AI của một công ty thương nghiệp nhỏ.
Một số nhà phê bình phim chuyên nghiệp đánh giá tác phẩm thiếu sự sáng tạo, hiệu ứng kỹ xảo rất tệ, có phong cách của những năm 2000. Người khác cho rằng bộ phim hài hước gây cười với những phân cảnh trên sân nhưng dễ gây nhàm chán khi rời sân bóng. Phim thiếu chiều sâu, mâu thuẫn chưa thuyết phục, cách triển khai tình tiết bị cho là thiếu sức nặng, các nhân vật được xây dựng rất phi lý.

Không chỉ bị khán giả quốc tế chê thậm tệ, tại Trung Quốc danh tiếng của phim cũng sụt giảm rõ rệt. Trên trang chấm điểm phim Douban, điểm chất lượng của Đội bóng nữ Thiếu Lâm tụt từ 6,6 xuống còn 5,9 điểm.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực giải trí cho rằng hướng đi tổng thể của phim khá tốt, nội dung tích cực khi nói về các cô gái vượt qua giới hạn của bản thân để nắm bắt định mệnh của mình. Tuy nhiên, phim thiếu đi những tình tiết khiến người xem ấn tượng, kịch bản không có sự trau chuốt, cách kể chuyện khá đơn giản.

Phim có mô-típ giống với bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm cũng do Châu Tinh Trì đóng chính phát hành từ năm 2001. Phiên bản cũ gây tiếng vang nhưng phiên bản mới bị cho là sự rập khuôn lười biếng, thiếu sự sáng tạo và không hợp thời.

Trang 163 cũng phân tích doanh thu phim cao nằm ở hai yếu tố: Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm có nội dung hài hước dễ xem, dễ tiếp cận với khán giả nhỏ và nhóm gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người đi xem vì tình cảm dành cho Châu Tinh Trì - "Vua hài Hong Kong" từng là tuổi thơ của nhiều người, trong số đó cũng có khán giả ủng hộ "đỉnh lưu" Địch Lệ Nhiệt Ba. Điểm thu hút của phim không nằm ở chất lượng.

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Phim ăn theo phiên bản Đội bóng Thiếu Lâm đã công chiếu từ năm 2001. Qua 15 năm sở thích và cách khán giả xem phim đã khác nhưng Châu Tinh Trì vẫn giữ công thức cũ.

Theo 163, Châu Tinh Trì có thể thắng về mặt doanh thu nhưng ông thua danh tiếng. Phim có kinh phí dự kiến khoảng 380 triệu NDT thu về hơn 2,3 tỷ NDT. Tuy nhiên, thứ ông đánh mất chính là tình cảm của người hâm mộ và danh tiếng về tài năng độc nhất vô nhị của mình. Nhiều người cảm thấy thất vọng khi nam nghệ sĩ liên tục "xào lại" những kịch bản cũ, nhưng chất lượng ngày càng tệ hại.

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#Châu Tinh Trì #Đich Lệ Nhiệt Ba #Đội bóng nữ Thiếu Lâm #vua hài Hong Kong

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