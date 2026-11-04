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Thế giới

Nga oanh tạc quy mô lớn, hệ thống năng lượng của Ukraine bị tê liệt

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Nga đã thực hiện các đợt oanh tạc quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái, khiến nhiều khu vực trên khắp đất nước rơi vào tình trạng mất điện. Sự việc diễn ra chỉ một tuần trước khi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dự kiến được nối lại.

Các đợt tấn công này diễn ra chưa đầy hai ngày sau khi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngắn hạn tại thị trấn Oleshky (do Nga kiểm soát) kết thúc.

Theo Reuters, động thái mới của Nga đã phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán mà Mỹ dự kiến ​​tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất UAE) vào ngày 10 và 11/11.

Phát biểu một cuộc họp báo ở Berlin cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào đêm ngày 2 rạng sáng 3/11, Nga đã triển khai 289 máy bay không người lái, 17 tên lửa đạn đạo và 59 tên lửa hành trình, tấn công các nhà máy điện và trạm biến áp, trải dài từ thành phố cảng Odesa bên bờ Biển Đen ở phía nam cho đến Rivne ở phía tây.

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Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đức Merz tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 3/11. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Ukraine mô tả đây là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột bùng phát, gây ra tình trạng mất điện trên khắp thủ đô Kiev và ít nhất sáu khu vực khác, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung cấp nước và hệ thống giao thông tại thủ đô.

DTEK, công ty sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết ba trong số năm nhà máy nhiệt điện của công ty đã phải ngừng hoạt động.

Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko - viết trên ứng dụng Telegram rằng tình hình cung cấp điện tại thành phố này đang "cực kỳ khó khăn".

Ông cho biết Nga vẫn đang "tiếp tục phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine", gây gián đoạn năng lực sản xuất và các đường dây truyền tải điện. Các cơ sở hạ tầng tại Kiev và khu vực lân cận đã bị hư hại trong những ngày gần đây, buộc chính quyền phải thực hiện cắt điện khẩn cấp.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal, trong một bài đăng trên Telegram sau cuộc gặp với các đại sứ phương Tây, cho biết các lực lượng Nga đã triển khai ba máy bay không người lái hướng về phía một trạm biến áp đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi.

Khmelnytskyi là một trong bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Trong đó, nhà máy Zaporizhzhia hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Nhiều người Ukraine đang lo sợ về những tháng sắp tới, nhất là khi một số thành phố hiện đã phải hứng chịu tình trạng mất điện kéo dài.

"Mùa đông này sẽ vô cùng khó khăn”, Olha Hyria, một cư dân 49 tuổi tại Dnipro, miền trung Ukraine, chia sẻ. "Nga đang nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở cung cấp hệ thống sưởi, điều đó đồng nghĩa với việc mùa đông năm nay sẽ cực kỳ gian nan”.

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết một nhà ga, các toa tàu chở khách và đầu máy xe lửa cũng đã bị tấn công.

"Việc tất cả những sự kiện này diễn ra đúng vào ngày bầu cử Quốc hội Mỹ là một chi tiết rất đáng chú ý”, ông Zelensky phát biểu, đồng thời kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không. "Phía Nga tin rằng Mỹ sẽ không nhận ra tín hiệu này từ họ. Nhưng hành vi này cần phải được nhìn nhận và ngăn chặn”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tấn công các cơ sở điện tại một số khu vực được cho là có cung cấp năng lượng cho các nhà máy quân sự và quân đội Ukraine.

Cũng tại cuộc họp báo ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng các cuộc đàm phán ba bên sắp tới là "bước đi đúng đắn" nhằm góp phần chấm dứt giao tranh. Nhưng ông khẳng định châu Âu phải là một phần trong tiến trình đó.

Kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền tổng thống Mỹ vào năm 2025 và rút lại sự hỗ trợ tài chính từ phía Mỹ, Đức đã trở thành quốc gia ủng hộ lớn nhất cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga.

“Tôi cho rằng điều quan trọng là Nga cần thực sự tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc về một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình sau đó”, ông Merz nói. "Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra”.

Trước các cuộc đàm phán ba bên tại UAE, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp về Ukraine vào ngày 4/11, với sự tham gia của Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các đồng minh châu Âu và chính Ukraine. Ông Zelensky cho biết các bên sẽ thảo luận về một "kế hoạch thịnh vượng" cùng các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Liên minh xuyên Đại Tây Dương cũng thông báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tham vấn vào ngày 5/11.

Pravda, Reuters

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#Nga #Ukraine #hệ thống năng lượng #Kiev #nhà máy điện

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