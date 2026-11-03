Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Israel

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa cho biết, ông đã đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc Washington sẽ ngừng viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm cho Israel từ cuối năm nay.

img-3451.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp ở Mar-a-Lago tháng 12/2025. (Ảnh: Reuters)

Chưa rõ ông Trump nói đến khoản viện trợ nào, và việc chấm dứt nguồn tài trợ này sẽ được thực hiện cụ thể ra sao.

Bởi theo thỏa thuận hiện hành, Mỹ cung cấp cho Israel 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm và thỏa thuận này chỉ hết hạn vào năm 2028. Hai bên vẫn đang thảo luận về việc Washington sẽ điều chỉnh chính sách hỗ trợ Israel như thế nào sau thời điểm đó.

Trong chương trình Fox & Friends của Fox News ngày 2/11, ông Trump nói rằng Israel không còn cần khoản tiền này nữa. Ông cũng cho rằng một số chính trị gia thuộc đảng Dân chủ và cánh tả đang tận dụng việc Mỹ hỗ trợ tài chính cho Israel để chỉ trích đảng Cộng hòa.

“Về việc viện trợ cho Israel, Bibi Netanyahu và tôi đã đạt được thỏa thuận rằng chúng tôi cung cấp cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm, và chúng tôi đã thống nhất từ nhiều tháng trước rằng sẽ chấm dứt khoản viện trợ này”, ông Trump nói.

“Chúng tôi đồng ý rằng đến cuối năm nay, Mỹ sẽ không còn cấp tiền cho Israel nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel nếu họ cần”, ông nói thêm.

Nhà Trắng và văn phòng của Thủ tướng Netanyahu chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Sự ủng hộ của dư luận Mỹ đối với Israel đã suy giảm kể từ khi cuộc chiến tại Gaza bùng nổ năm 2023, đặc biệt trong nhóm cử tri đảng Dân chủ. Theo cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac hồi tháng 6, 48% cử tri Mỹ và 66% cử tri đảng Dân chủ cho rằng Mỹ đang ủng hộ Israel quá mức. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức tương ứng 16% và 20% trong cuộc khảo sát tương tự năm 2017.

Sự ủng hộ Israel trong nhóm cử tri đảng Dân chủ đã sụt giảm mạnh. Các ứng cử viên có quan điểm chỉ trích Israel đang giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, và ngay cả những nghị sĩ ôn hòa cũng sẵn sàng quay lưng với chính sách ủng hộ Israel.

Ông Abdul El-Sayed có thể trở thành thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của Mỹ nếu giành chiến thắng tại bang Michigan trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Ông phản đối việc viện trợ quân sự vô điều kiện cho Israel. Ông cho rằng nguồn tài chính của Mỹ nên được ưu tiên dành cho người dân Mỹ.

Ông Trump nói phe cánh tả cho rằng khoản viện trợ của Mỹ dành cho Israel là “tín hiệu về sự bất công”, và ông không thể để điều đó tiếp diễn. Ông đặc biệt nhắc đến ứng viên El-Sayed khi giải thích lý do Washington sẽ chấm dứt khoản viện trợ.

“Bởi vì họ (Israel) không cần khoản tiền đó. Và tại sao chúng ta lại phải chịu những lời công kích từ những kẻ cực đoan như El-Sayed trong khi Israel không cần số tiền này? Đó là một luận điểm tồi tệ”, ông Trump nói.

Một số thành viên trong phong trào MAGA của ông Trump cũng chỉ trích Israel. Họ cho rằng Israel đã khiến ông Trump hiểu sai tình hình, tin rằng Iran có thể dễ dàng bị đánh bại bằng một cuộc chiến.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết tránh các hoạt động can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật vào năm 2020, cho phép cấp ngân sách viện trợ cho Israel. Tuy nhiên, Thượng viện và Hạ viện vẫn phải thông qua các dự luật phân bổ ngân sách hằng năm để giải ngân và cấp khoản tiền này.

Theo Reuters

Xem thêm

#Israel #Tổng thống Trump #Bầu cử giữa kỳ

Cùng chuyên mục

Nhiều chuyến bay ở châu Âu bị đe dọa đánh bom

Nhiều chuyến bay ở châu Âu bị đe dọa đánh bom

TPO - Ít nhất 4 chuyến bay tại châu Âu đã trở thành mục tiêu của những lời đe dọa đánh bom vào ngày 3/11, tiếp nối một vụ việc tương tự xảy ra hôm 2/11. Tình trạng này buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, đồng thời khiến một sân bay ở Ba Lan phải tạm thời đóng cửa.

Mỹ không kích đảo Qeshm, Iran cảnh báo mở rộng mục tiêu trả đũa

Mỹ không kích đảo Qeshm, Iran cảnh báo mở rộng mục tiêu trả đũa

TPO - Nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể khi Tehran khẳng định hai bên còn cách xa một thỏa thuận. Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm, trong khi Iran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu Washington tiếp tục hành động quân sự.

Người Mỹ bắt đầu đi bầu cử giữa nhiệm kỳ

Người Mỹ bắt đầu đi bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ được mở cửa tại bang Vermont lúc 5h sáng 3/11 (giờ Mỹ, tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Các bang New Jersey, Virginia, Connecticut và Kentucky bắt đầu bỏ phiếu lúc 6h.

Đảo Qeshm của Iran bị quân đội Mỹ tấn công. Ảnh: WSJ

Đòn Qeshm và khả năng leo thang không kích: Ông Trump đang tính toán gì với Iran và bầu cử giữa nhiệm kỳ?

TPO - Việc Mỹ không kích đảo Qeshm đêm 2/11 (sáng 3/11 theo giờ Việt Nam) không phải là bước mở đầu cho một chiến dịch lớn, mà là phản ứng có kiểm soát trước hành động của Iran bắn vào máy bay Mỹ. Khả năng Mỹ mở rộng quy mô tấn công cao nhất là sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đã rõ ràng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe