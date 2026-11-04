Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump triển khai chiến dịch giám sát bầu cử lớn nhất lịch sử

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo triển khai 1.000 giám sát viên và quan sát viên bầu cử tới 126 hạt và thành phố trên tất cả 50 tiểu bang. Đây được coi là nỗ lực giám sát Ngày Bầu cử quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Một quan sát viên theo dõi các nhân viên bầu cử tại Durham (Bắc Carolina). (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố từ Bộ Tư pháp nêu rõ những khu vực pháp lý nào trong các tiểu bang sẽ tiếp nhận các giám sát viên và quan sát viên.

Các quan chức Bộ Tư pháp cho biết, ưu tiên được dành cho những khu vực từng ghi nhận các vấn đề liên quan đến quyền tiếp cận bầu cử, cũng như những nơi có các cuộc đua tranh cử gay gắt, vốn có nguy cơ trở thành mục tiêu của hành vi đe dọa cử tri.

Tuy nhiên, danh sách cho thấy các quan sát viên đang được triển khai tới một số thành phố và hạt lớn nhất - cũng là những nơi nghiêng hẳn về đảng Dân chủ - tại các tiểu bang chiến trường và những khu vực khác. Từ Dallas, Detroit đến Chicago và Cleveland, nhiều địa điểm được chọn để cử quan sát viên vốn là các thành trì của đảng Dân chủ.

Một số địa điểm cũng đóng vai trò quyết định đối với kết quả của các cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện, trong đó hạt Johnson ở bang Kansas và hạt Harris ở bang Texas.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng cách tiếp cận ngày càng quyết liệt hơn đối với công tác giám sát bầu cử, gây sức ép buộc các tiểu bang phải cung cấp dữ liệu đăng ký cử tri, đồng thời lập luận rằng cần có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để đảm bảo niềm tin của công chúng vào quá trình bỏ phiếu.

Chương trình giám sát mở rộng của liên bang đã buộc một số tiểu bang phải ban hành các hướng dẫn mới cho giới chức bầu cử địa phương và nhân viên tại các điểm bỏ phiếu, làm rõ rằng các quan sát viên từ Bộ Tư pháp sẽ chỉ có thẩm quyền hạn chế trong Ngày Bầu cử.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp cho biết: "Các quan sát viên bầu cử sẽ kiểm tra việc tuân thủ các đạo luật liên bang về quyền bầu cử, vốn nằm trong phạm vi thẩm quyền của Cục Dân quyền".

Luật của một số tiểu bang và địa phương cho phép nhân viên bầu cử ngăn không cho các quan sát viên của Bộ Tư pháp có mặt bên trong các điểm bỏ phiếu. Nhân viên Bộ Tư pháp không được phép tiến hành điều tra tại chỗ hay ngăn cản bất kỳ ai thực hiện quyền bỏ phiếu.

Theo Reuters, số lượng quan sát viên lần này cao gấp khoảng ba lần so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó. Đây sẽ là nỗ lực giám sát quy mô lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.

Một số thành viên đảng Dân chủ và các nhà hoạt động vì quyền bầu cử bày tỏ lo ngại, các giám sát viên năm nay có thể bị lợi dụng để làm suy yếu quy trình bỏ phiếu, hoặc thu thập bằng chứng cho các vụ kiện vốn khó có khả năng thành công nhưng lại nhằm mục đích can thiệp vào kết quả bầu cử.

Hình ảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử:

Một điểm bỏ phiếu tại trạm cứu hỏa ở Detroit. (Ảnh: CNN)

Một cử tri bỏ phiếu tại một nhà thờ ở Atlanta. (Ảnh: CNN)

Một cử tri dán sticker "Tôi đã bỏ phiếu" ở Dallas. (Ảnh: Getty Images)

Một điểm bỏ phiếu ở Maine. (Ảnh: Getty Images)

Cử tri bỏ phiếu qua cửa kính xe hơi ở Texas. (Ảnh: AP)

Cảnh tấp nập tại một điểm bỏ phiếu ở Ohio. (Ảnh: Getty Images)

Quảng cáo vận động tranh cử ở Atlanta. (Ảnh: CNN)

Ứng viên Thượng viện của đảng Dân chủ tại bang Maine - Troy Jackson - giữ cửa cho các cử tri bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Waterville. (Ảnh: AP)

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu từ sáng sớm ở Maine. (Ảnh: CNN)