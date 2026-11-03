Sau khi sát hại người tình, người đàn ông bị rơi ngã khi đu dây cáp trốn khỏi khách sạn

TPO - Sau khi dùng kéo đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong trong phòng khách sạn ở phường Nam Nha Trang, người đàn ông tìm cách đu dây cáp từ tầng 4 xuống đất để bỏ trốn nhưng không may bị rơi ngã, trọng thương.

Chiều 3/11, các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi trong vụ người phụ nữ bị đâm nhiều nhát bằng kéo, tử vong tại một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực phát hiện vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà T.T.T (SN 1980, trú tại TP.HCM) cùng người tình là ông Ng.H.P (SN 1977, trú tại phường Nam Nha Trang) thuê phòng ở tầng 2 khách sạn N.L từ ngày 30/10.

Trong thời gian lưu trú, hai người xảy ra mâu thuẫn. Tối 2/11, ông P. dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà T., khiến nạn nhân tử vong.

Đến rạng sáng 3/11, ông P. đi theo cầu thang lên ban công tầng 4 của khách sạn, sau đó đu theo đường dây cáp bên ngoài tòa nhà để tìm cách xuống đất bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đang đu dây cáp ở độ cao khoảng 10m so với mặt đất, ông P. bị rơi xuống vỉa hè.

Phát hiện ông P. bị thương nặng, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, triển khai các hoạt động điều tra, xác minh.

Lực lượng chức năng kiểm tra căn phòng người đàn ông thuê và phát hiện một người phụ nữ đã tử vong bên trong.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.