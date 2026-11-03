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Xã được quy hoạch làm trung tâm hành chính Lâm Đồng sắp lên phường

Thái Lâm

TPO - Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ đề xuất thành lập 3 phường mới tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó có phường Đức Trọng - địa phương được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh này.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ Nội vụ đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc thành lập 3 phường mới trên cơ sở các xã hiện hữu, gồm Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút.

Trong đó, xã Đức Trọng nằm giáp khu vực Đà Lạt, được định hướng trở thành trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Hai địa phương còn lại là xã Hàm Thuận Nam (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) và xã Cư Jút (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ, giáp TP Buôn Ma Thuột).

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Tháng 6, HĐND xã Đức Trọng đã thông qua Nghị quyết giảm từ 49 thôn xuống còn 24 thôn.

Trước đó, ngày 29/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, tán thành chủ trương thành lập 3 phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã tương ứng. Đồng thời, giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo đề án, phường Đức Trọng dự kiến có diện tích 148,78km², dân số 88.998 người, là địa phương có quy mô dân số lớn nhất trong 3 phường được đề xuất thành lập. Đức Trọng có lợi thế về hạ tầng giao thông khi sở hữu Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, kết nối với các tuyến quốc lộ và cao tốc.

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực này sẽ phát triển thành đô thị hành chính, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến và logistics nông sản. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại Đức Trọng đạt 110 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,23%.

Đối với xã Hàm Thuận Nam, địa phương có diện tích 110,96km², dân số 34.012 người. Khu vực này nằm trên hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và hệ thống cao tốc. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 58,53%.

Trong khi đó, xã Cư Jút có diện tích 104,11km², dân số 50.914 người, là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng. Địa phương có Khu công nghiệp Tâm Thắng với 48 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt 96,8%. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 73,97%.

Theo đánh giá của các bộ, ngành, đề án thành lập 3 phường đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Việc chuyển đổi từ xã sang phường nhằm phù hợp với tốc độ đô thị hóa và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị.

Như vậy, nếu được thông qua, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 23 phường, 100 xã và một đặc khu, giữ nguyên tổng diện tích tự nhiên và quy mô dân số toàn tỉnh.

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#Đức Trọng lên phường #Lâm Đồng #thành lập phường #trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng #Hàm Thuận Nam #Cư Jút #Bộ Nội vụ

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