Có thể ủy quyền ngân hàng tự động trích tài khoản thanh toán đảng phí

TPO - Nếu đảng viên thực hiện xác lập ủy quyền hợp lệ với ngân hàng liên kết để tự động trích nợ tài khoản thanh toán tiền đóng đảng phí, định kỳ từ ngày 10 hằng tháng, trong thời gian ủy quyền còn hiệu lực, hệ thống thực hiện trích nợ theo số tiền đảng phí phải nộp của đảng viên.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 762 về việc ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí, hướng dẫn đảng viên và tổ chức đảng trong nước thực hiện việc tra cứu nghĩa vụ, nộp đảng phí trên môi trường điện tử và xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình thực hiện.

Ảnh minh họa.



Theo quyết định, việc thực hiện thu nộp đảng phí điện tử phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch thông tin về nghĩa vụ và trạng thái nộp đảng phí; không yêu cầu kê khai lại dữ liệu đã có; bảo đảm quyền phản ánh, tra soát, điều chỉnh của đảng viên; theo dõi, thông báo rõ kết quả giao dịch, không yêu cầu nộp lại khi giao dịch trước chưa được xác định kết quả. Việc nộp, miễn, giảm, đóng trước hoặc chậm đóng thực hiện theo quy định.

Đảng viên đăng nhập vào Hệ thống giải quyết thu, nộp đảng phí của Đảng (gọi tắt là hệ thống) hoặc qua ứng dụng di động VNeID, sổ tay đảng viên, ứng dụng di động của hệ thống. Hệ thống mở đợt thu chính từ 00h00 ngày 6 hằng tháng.



Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí gồm 5 bước.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ gửi thông báo hằng tháng về kỳ nộp, số phải nộp, nhóm đối tượng, căn cứ tính và trạng thái nghĩa vụ.

Hệ thống tự động tạo một nghĩa vụ duy nhất cho mỗi đảng viên trong mỗi kỳ, gắn mã định danh đảng viên, kỳ thanh toán, phiên bản căn cứ tính và tổ chức đảng quản lý. Nghĩa vụ được cập nhật khi dữ liệu nguồn hoặc trạng thái có hiệu lực thay đổi, kể cả khi số phải nộp khác tháng trước.

Theo lịch liên thông dữ liệu được thống nhất với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hệ thống tiếp nhận dữ liệu phục vụ kỳ thu vào ngày 5 hằng tháng, kiểm tra và tính nghĩa vụ trước khi mở thu lúc 00h00 ngày 6 hằng tháng.

Trong các hình thức thanh toán, theo quyết định, đảng viên có thể nộp đảng phí cho bản thân, nộp hộ người khác.

Với trường hợp nộp hộ người khác, người nộp lựa chọn tra cứu thông tin của đảng viên qua 3 giá trị (số CCCD, họ tên, ngày sinh), kiểm tra danh tính, kỳ nộp và số phải nộp đã được xác nhận và thanh toán toàn bộ số phải nộp từ tài khoản ngân hàng của mình theo hướng dẫn của hệ thống.

Trường hợp ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ, chủ tài khoản thực hiện xác lập ủy quyền hợp lệ với ngân hàng liên kết để tự động trích nợ tài khoản thanh toán tiền đóng đảng phí. Định kỳ từ ngày 10 hằng tháng, trong thời gian ủy quyền còn hiệu lực, hệ thống thực hiện trích nợ theo số tiền đảng phí phải nộp của đảng viên.

Sau khi thực hiện giao dịch, hệ thống thông báo kết quả cho đảng viên; trường hợp giao dịch thành công, thông báo xác nhận đã trích nợ và nộp đảng phí thành công; trường hợp giao dịch không thành công, thông báo rõ lý do để đảng viên biết và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.