Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, tông ngã thai phụ 6 tháng

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Sau khi liên tục chèn ép xe máy, nữ tài xế lái ô tô còn đâm vào đuôi xe khiến người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6 ngã xuống đường. Công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Video cảnh xe VF chèn ép và tông vào đuôi xe máy ngày 1/11. Video người dân cung cấp.

Ngày 3/11, đại diện UBND phường Lào Cai thông tin, công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lái ô tô Vinfast VF3, có hành vi chèn ép, tông một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Hoàng Liên đến trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 2/11, mạng xã hội xuất hiện video tài xế ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 liên tục có hành vi chèn ép, đâm ngã một người xe máy trên đường Hoàng Liên phường Lào Cai.

img-20261103-112914.jpg
Hình ảnh lái xe VinFast VF3 cố tình đâm ngã xe máy phía trước. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip xuất hiện hình ảnh ô tô chèn ép và đâm ngã người đi xe máy. Bức xúc, người lái xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ tranh cãi thì bị một nam thanh niên lao ra định hành hung. Nữ tài xế ô tô cũng ra khỏi xe, xô đẩy người đi xe máy.

Trao đổi với phóng viên, anh Mai Văn Chương (SN 1988, ở phường Cam Đường) cho biết người đi xe máy là vợ anh và chị đang mang thai tháng thứ 6.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1/11, vợ anh là chị P.T.T. (SN 1990) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 mang BKS 24A-376.xx.

img-20261103-113933.jpg
Ô tô chèn ép khiến xe máy phải trèo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh cắt từ clip.

"Lúc đó chiếc ô tô con rẽ bất ngờ từ chỗ đỗ xe ra đường chính nhưng không xi nhan, việc này khiến vợ tôi suýt đâm phải. Vợ tôi có nhìn tài xế rồi di chuyển tiếp. Sau đó, tài xế ô tô đuổi theo và liên tục chèn ép. Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại, vợ tôi bị tài xế ép dừng rồi xảy ra vụ việc như trong clip", anh Chương kể.

Ngay sau đó, anh Chương đã đưa vợ nhập viện Sản nhi Lào Cai để kiểm tra đồng thời lên công an phường Cam Đường để trình báo sự việc.

Xem thêm

#Nữ tài xế Lào Cai #Thai phụ 6 tháng #VinFast VF3 #Tai nạn Lào Cai #Công an Lào Cai

Cùng chuyên mục

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thêm 6 tàu tuần tra xa bờ

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thêm 6 tàu tuần tra xa bờ

TPO - Cảnh sát biển Việt Nam vừa ký hợp đồng đóng mới 6 tàu tuần tra xa bờ TT-1000 với Công ty TNHH đóng tàu Tsuneishi (Nhật Bản). Dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản, phục vụ hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

TPO - Theo nghị định mới của Chính phủ, từ 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng. Người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác.

Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Phát hiện cả năm sao chưa xử lý?

Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Phát hiện cả năm sao chưa xử lý?

TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) đã được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương và chủ đầu tư giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng

Đại biểu Nguyễn Thái Học: Nếu giao lại Bộ Tư pháp tổ chức thi sát hạch luật sư là chưa phù hợp

Đại biểu Nguyễn Thái Học: Nếu giao lại Bộ Tư pháp tổ chức thi sát hạch luật sư là chưa phù hợp

TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thái Học (Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương) bày tỏ quan tâm về vấn đề "hội đồng tuyển chọn và kỳ thi quốc gia về luật sư". "Vấn đề là Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức kỳ thi hay Liên đoàn Luật sư tổ chức kỳ thi", ông Học nói.

Trưng dụng tài sản lúc khẩn cấp: Chủ tịch xã có quyền thế nào?

Trưng dụng tài sản lúc khẩn cấp: Chủ tịch xã có quyền thế nào?

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, trong tình huống khẩn cấp, việc trưng dụng tài sản để cứu hộ, cứu nạn cần được thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, thẩm quyền phải rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và quyền tài sản của người dân, doanh nghiệp phải được bảo đảm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe