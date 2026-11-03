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Chủ tịch Đà Nẵng nêu 52 nhiệm vụ tồn đọng, truy trách nhiệm người đứng đầu

Linh Khanh

TPO - Ngày 3/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành công văn phê bình nghiêm khắc người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tồn đọng nhiều nhiệm vụ quá hạn.

Hơn một nửa số nhiệm vụ quá hạn "mất hút" báo cáo

Theo kết quả rà soát từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đối với các Thông báo kết luận của lãnh đạo thành phố (tính từ ngày 1/1 đến 25/10/2026), hiện toàn thành phố vẫn còn 52 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ rõ và phê bình các "điểm nóng" để xảy ra tình trạng nhiệm vụ kéo dài, đặc biệt là các phần việc đã quá hạn trên 60 ngày nhưng vẫn chưa có báo cáo kết quả, gồm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kinh tế Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trong số 52 nhiệm vụ quá hạn, có đến 28 nhiệm vụ hoàn toàn chưa có báo cáo kết quả thực chất. Số còn lại bao gồm: 18 nhiệm vụ đang triển khai nhưng rơi vào tình trạng chậm tiến độ; 5 nhiệm vụ phối hợp giữa các bên nhưng chưa đủ báo cáo; 1 nhiệm vụ dù đã báo cáo có kết quả nhưng vẫn phải rà soát, xác nhận lại.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc các cơ quan chậm trễ thực hiện nhiệm vụ không chỉ làm suy giảm kỷ cương hành chính mà còn là "lực cản" trực tiếp ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

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Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Thanh Hiền)

Không thể cứ mãi hứa hẹn!

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố đã phát đi "tối hậu thư" yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm.

Cụ thể, đối với 28 nhiệm vụ chưa có báo cáo thực chất, các đơn vị phải khẩn trương kiểm tra, giải trình rõ nguyên nhân chậm trễ và cam kết mốc thời gian hoàn thành, gửi báo cáo về UBND thành phố trước ngày 5/11/2026.

Đối với 18 nhiệm vụ đang chậm tiến độ, người đứng đầu thành phố chỉ đạo các đơn vị phải tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Trường hợp khó khăn vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay bằng văn bản trước ngày 5/11/2026 để lãnh đạo thành phố xem xét, điều chỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các Phó chủ tịch chủ động làm việc trực tiếp với từng đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhằm kiểm tra thực địa, quyết liệt tháo gỡ ngay các khó khăn, không để tình trạng nhiệm vụ tồn đọng kéo dài.

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#Chủ tịch Đà Nẵng #Giải ngân đầu tư công #Trách nhiệm người đứng đầu

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