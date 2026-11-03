Bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục

TPO - Cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất có vi phạm, với điều kiện cấp sổ đỏ khác nhau tùy nguồn gốc và thời điểm sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Cơ quan soạn thảo khẳng định nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ hai với mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa theo tờ trình của Chính phủ.

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với những trường hợp vi phạm về thủ tục, phân biệt với hành vi lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm mới phát sinh.

Các đại biểu kiến nghị quy định rõ trường hợp đủ điều kiện thì được cấp sổ đỏ, tránh cách diễn đạt mang tính xem xét, dễ phát sinh cơ chế xin - cho.

Bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất có vi phạm với điều kiện cấp sổ đỏ khác nhau.



Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất có vi phạm, với điều kiện cấp sổ đỏ khác nhau tùy nguồn gốc và thời điểm sử dụng.

Theo đó, với đất được sử dụng trước ngày 1/7/2014 có vi phạm về thủ tục, không thuộc các trường hợp lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích, được bổ sung cơ chế xem xét cấp sổ đỏ.

Với đất có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 1/7/2014, dự thảo quy định điều kiện phù hợp quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Đất được giao không đúng thẩm quyền trước thời điểm này cũng thuộc diện được xem xét cấp sổ đỏ theo các điều kiện tương ứng.

Riêng đối với đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024, dự thảo yêu cầu phải phù hợp quy hoạch tại thời điểm cấp sổ đỏ và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Tương tự, với đất sử dụng sai mục đích, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, sau đó sử dụng không đúng mục đích, có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu phù hợp quy hoạch tại thời điểm cấp.

Dự thảo luật quy định các nguyên tắc chung, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại nghị định nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi cho người dân.

Theo dự kiến chương trình, dự án Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội xem xét thông qua ngày 21/11.