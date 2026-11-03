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Tên cha mẹ, anh em trong lá đơn 6 trang từ Campuchia hé lộ manh mối liệt sĩ

Thu Hiền

TPO - Lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Campuchia ghi rõ tên cha mẹ, anh em, giúp gia đình ở Nghệ An thắp lên hy vọng tìm được phần mộ người thân sau hơn nửa thế kỷ.

Những dòng chữ khiến người thân bật khóc

Trong ngôi nhà nhỏ ở khối Nghi Hải 2, phường Cửa Lò (Nghệ An), anh Vương Đình Ninh (50 tuổi) vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến thông tin vừa nhận được từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai).

Sau hơn nửa thế kỷ không biết phần mộ người chú ruột - liệt sĩ Vương Đình Minh nằm ở đâu, gia đình anh Ninh lần đầu có thêm một manh mối quý giá: Lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Lá đơn đã mục nát, rách và phai màu theo thời gian. Thế nhưng, những dòng chữ còn lưu lại vẫn chứa thông tin về người viết và gia đình. Khi được cung cấp nội dung, anh Ninh lần lượt đối chiếu với những gì gia đình còn lưu giữ. Từ quê quán, tên cha mẹ đến tên các anh chị em, nhiều chi tiết đều trùng khớp với liệt sĩ Vương Đình Minh.

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Anh Vương Đình Ninh chia sẻ về hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Vương Đình Minh.

“Trong hai chiếc ví được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ, một chiếc không có gì, chiếc còn lại chứa một bức ảnh và lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang. Tên bố mẹ, anh em của chú đều được ghi rõ trong lá đơn. Tôi đọc mà không cầm được nước mắt. Đây là kỷ vật vô giá”, anh Ninh xúc động.

Anh Ninh kể, tối 28/9, anh nhận được cuộc gọi, thông báo về hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia, có thông tin quê quán ở Cửa Lò. Sau đó, anh chủ động liên hệ với đại diện Đội K72 để tìm hiểu và được cung cấp nội dung lá đơn.

Theo thông tin từ lực lượng tìm kiếm, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, các lực lượng phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Một hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,8m. Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc ví chứa lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang.

Người viết đơn tên Vương Đình Minh, quê Tân Nho, Nghi Hải, nay thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Trong đơn còn ghi tên cha là Vương Đình Tiếp, mẹ là Ngô Thị Tiếp cùng tên một số anh chị em trong gia đình.

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Lá đơn 6 trang hé lộ danh tính liệt sĩ hy sinh tại Campuchia.

Một thành viên Đội K72 quê ở Cửa Lò nhận ra thông tin quê quán trong lá đơn nên tìm cách liên hệ với địa phương để xác minh thân nhân. Từ manh mối ấy, thông tin về hài cốt liệt sĩ cùng những dòng chữ còn sót lại sau nhiều năm nằm dưới lòng đất đã đến được với gia đình anh.

“Bao lần hy vọng được nhen lên rồi vụt tắt, bao năm tháng trôi qua mà tin tức về phần mộ vẫn bặt vô âm tín. Bởi vậy, khi nhận được thông tin về lá đơn, gia đình vừa mừng, vừa hồi hộp chờ đợi”, anh Ninh chia sẻ.

Ước nguyện của mẹ và hành trình tìm mộ liệt sĩ

Liệt sĩ Vương Đình Minh là con thứ ba trong gia đình có 7 anh em. Năm 1967, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Đến năm 1971, gia đình nhận được giấy báo tử, ghi hy sinh ở mặt trận phía Nam. Từ đó, người thân không có thêm thông tin chính xác về nơi an táng ông.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình đã tìm kiếm qua nhiều kênh, mong một ngày xác định được phần mộ để đưa ông trở về quê nhà. Hơn 20 năm trước, người thân từng nghe tin tại Tây Ninh có một phần mộ liệt sĩ mang tên trùng với ông Minh.

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Trang số 5 trong lá đơn xin vào Đảng của liệt sĩ Vương Đình Minh.

“Nuôi hy vọng sau nhiều năm chờ đợi, gia đình trực tiếp đến xác minh. Nhưng chuyến đi ấy kết thúc trong thất vọng khi phần mộ được tìm thấy không phải của của chú Minh”, anh Ninh kể.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cha mẹ và một số anh chị em của liệt sĩ lần lượt qua đời, mang theo nỗi mong ngóng chưa thành. Những người còn sống vẫn giữ gìn thông tin về ông, chờ đợi một manh mối có thể giúp giải đáp câu hỏi đã đeo đẳng gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Bà Vương Thị Lam (68 tuổi, em gái liệt sĩ Vương Đình Minh) cho biết, khi anh trai nhập ngũ, bà mới 9 tuổi. Dù khi ấy còn nhỏ, bà vẫn nhớ về người anh đã rời quê hương để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Điều khiến bà Lam day dứt nhất là lời dặn của mẹ trước lúc qua đời. “Trước lúc qua đời năm 2021, mẹ nhiều lần dặn dò cố gắng tìm kiếm phần mộ anh Minh, mong một ngày đưa anh trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách”, bà Lam nghẹn ngào.

Lời dặn ấy theo những người con qua năm tháng, trở thành tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Khi cha mẹ không còn, nỗi mong ngóng ấy vẫn được các thành viên trong gia đình tiếp tục gìn giữ.

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Bà Lam xúc động khi nhắc đến ước nguyện cuối đời của mẹ là tìm và đưa hài cốt anh trai - liệt sĩ Vương Đình Minh trở về.

Hơn 3 tháng trước, bà Lam được địa phương lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi biết thông tin về hài cốt được tìm thấy tại Campuchia có nhiều dữ liệu trùng khớp với gia đình, những người thân càng thêm hy vọng kết quả đối chiếu mẫu sinh phẩm sẽ giúp làm sáng tỏ danh tính người đã hy sinh.

Dù vậy, những thông tin trùng khớp trong lá đơn hiện mới là căn cứ ban đầu để tiếp tục xác minh, chưa đủ cơ sở khẳng định chính thức danh tính hài cốt liệt sĩ. Gia đình mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất việc đối chiếu, xác định danh tính để có thể đón người thân trở về.

“Điều mong mỏi nhất của gia đình lúc này là sớm có kết quả xác minh chính thức, để anh trai được trở về với quê hương, với gia đình”, bà Lam tâm sự.

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#liệt sĩ Vương Đình Minh #hài cốt liệt sĩ #Campuchia #lá đơn xin vào Đảng #Đội K72 #tìm mộ liệt sĩ #Nghệ An

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