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Quảng Ngãi: Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại bệnh xá cũ ở xã Đặng Thùy Trâm

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực bệnh xá Đức Phổ.

Ngày 1/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá Đức Phổ (bệnh xá Hố Sâu, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm).

Theo đó trong ngày 1/11, lực lượng chức năng sử dụng máy đào kết hợp cuốc, xẻng để tìm kiếm trên diện tích 150m². Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

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Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại bệnh xá Đức Phổ (bệnh xá Hồ Sâu).

Tại vị trí thứ nhất, do thời gian chôn cất đã lâu và nằm gần suối nên hài cốt đã phân hủy, không còn. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và dao găm đã gỉ sét.

Tại vị trí thứ hai, lực lượng chức năng tìm thấy 21 chiếc răng cùng các di vật gồm một cúc áo, một chiếc võng màu đỏ và một mảnh vải quấn.

Các hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực này.

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Các di vật được tìm thấy.

Tính đến ngày 1/11, trong đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ ba, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá Đức Phổ.

Theo lời kể của các nhân chứng, những liệt sĩ được chôn cất tại các khu vực Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn (thuộc khu vực các bệnh xá Đức Phổ trước đây). Các liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn 1972–1974. Những khu vực này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến cần tìm kiếm, quy tập.

Dự kiến ngày 2/11, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, đào tìm tại những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trong khu vực.

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#Hài cốt liệt sĩ #Quảng Ngãi #Quy tập hài cốt liệt sĩ #Liệt sĩ Việt Nam #Tìm kiếm người mất tích

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