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Vị tướng sinh trong địa đạo bàn giao nhiệm vụ sau 43 năm quân ngũ

Nguyễn Minh

TPO - Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, nghỉ chờ hưu từ ngày 1/11/2026. Ông từng có nhiều năm đứng trên bục giảng, tham gia xây dựng Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đối với Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, chủ trì hội nghị.

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Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP được nghỉ chờ hưu từ ngày 1/11/2026.

Ghi nhận 43 năm công tác, cống hiến của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP, nhấn mạnh sự tận tụy, trách nhiệm, lối sống giản dị và tinh thần vượt khó của ông. Trên những cương vị khác nhau, ông luôn chủ động nghiên cứu, tìm biện pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, Tư lệnh BĐBP đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trong nghiên cứu khoa học, xây dựng lý luận về nghiệp vụ biên phòng và chính sách, pháp luật liên quan đến biên giới. Những đóng góp này đã được khẳng định qua thực tiễn bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng.

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Với 43 năm cống hiến trong lực lượng quân hàm xanh, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng mong muốn Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tham gia nghiên cứu lý luận, hoàn thiện chính sách, pháp luật và đóng góp cho thực tiễn công tác biên phòng.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến sinh năm 1966, quê Quảng Trị. Ông chào đời trong hầm địa đạo tại Vĩnh Linh giữa những năm chiến tranh. Tháng 9/1983, ông vào Trường Sĩ quan Biên phòng. Năm 1986, ông là một trong hai học viên tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa 15 và được giữ lại trường giảng dạy.

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Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về nghiệp vụ công tác biên phòng, xây dựng chính sách, pháp luật về biên giới và biên phòng.

Ông có nhiều giai đoạn công tác, giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Biên phòng, xen kẽ thời gian làm nhiệm vụ ở Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Trị. Ông từng giữ chức Trưởng khoa Phòng chống ma túy và tội phạm, Học viện Biên phòng; Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Cao Bằng và Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị.

Tháng 6/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng BĐBP, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu và được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2020.

Năm 2018, với những cống hiến xứng đáng trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới và nghiên cứu khoa học, ông được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư ngành Khoa học quân sự. Ông cũng tham gia xây dựng Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan.

Tháng 6/2021, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến là một trong 32 đại biểu Quân đội trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tháng 12/2021, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP.

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Tại hội nghị bàn giao, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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#Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến #Bộ đội Biên phòng #bàn giao nhiệm vụ #nghỉ chờ hưu #Trung tướng Vũ Trung Kiên #đại biểu Quốc hội khóa XV #địa đạo Vĩnh Linh #Luật Biên phòng Việt Nam

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