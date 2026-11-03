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Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề

Trường Phong

TPO - Sáng 3/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình phong trào nhân dân thế giới quý III, những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin chuyên đề về tình hình phong trào nhân dân thế giới quý II/2026, những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam.

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Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị cũng nghe ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quán triệt Kết luận số 93-KL/TW, ngày 16/9/2026 của Bộ Chính trị về cơ chế bảo vệ cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong thực thi nhiệm vụ và Kết luận số 98-KL/TW, ngày 28/9/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ biển sâu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

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Ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao đổi tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những thông tin, nội dung chuyên đề; chủ động cập nhật, phân tích, dự báo tình hình thế giới và khu vực, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến Việt Nam.

Từ các chuyên đề tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa các chủ trương, kết luận mới của Trung ương vào chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động đối ngoại nhân dân...

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#Hội nghị #Đảng ủy Dân vận Mặt trận và các đoàn thể Trung ương #Bộ Chính trị #Công tác đối ngoại

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