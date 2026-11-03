Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ trưởng Tư pháp bảo lưu quy định áp tiền đặt cọc đến 50% để ngăn chặn bỏ cọc, thao túng trong đấu giá

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dẫn kết quả tại Thanh Hóa cho thấy, khi áp dụng tiền đặt trước 50% thì số lô đất đấu giá bị hủy do bỏ cọc giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng đầu năm 2026, dù số lô đất đưa ra để đấu giá tăng gấp 3 lần. Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy cũng giảm từ 35 xuống còn 11 trường hợp.

Tăng tiền đặt cọc chưa chắc đã ngăn được thao túng giá

Chiều 3/11, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) bày tỏ quan tâm đến quy định về mức đặt tiền và xử lý hành vi bỏ cọc trong đấu giá.

Theo đại biểu, thực tiễn đã xuất hiện tình trạng người tham gia trả giá rất cao, tạo mặt bằng giá bất thường nhưng sau đó không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, chấp nhận mất tiền đặt cọc. Hành vi này không chỉ làm thất bại cuộc đấu giá mà còn gây xáo trộn thị trường...

tp_311nhi.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Như Ý.

Bày tỏ đồng tình với định hướng tăng cường trách nhiệm của người tham gia đấu giá, tuy nhiên, theo đại biểu, cần cân nhắc tính hợp lý của mức đặt trước. Bởi lẽ, tăng tiền đặt trước chưa chắc đã ngăn chặn được đúng đối tượng có ý định thao túng giá.

"Người có tiềm lực tài chính và chủ đích đầu cơ có thể vẫn chấp nhận mức đặt trước cao, trong khi người dân có nhu cầu mua đất để ở, nhất là người có thu nhập trung bình lại có thể gặp khó khăn khi phải chuẩn bị trước một khoản tiền lớn”, đại biểu nêu, cho rằng, nếu quy định mức đặt trước quá cao và áp dụng thiếu phân loại, có thể vô tình hạn chế người có nhu cầu thực sự, làm giảm số lượng người tham gia và thu hẹp tính cạnh tranh của cuộc đấu giá.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) cũng cho rằng, nếu chỉ nâng tỷ lệ tiền và chế tài cấm tham gia đấu giá, mới xử lý được phần ngọn vấn đề. Theo đại biểu, gốc rễ của căn bệnh trả giá ảo rồi bỏ cọc nằm ở việc mâu thuẫn trong xác định thời điểm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Ông Hoàn nêu, nhiều người tham gia đấu giá hiện nay vẫn đang giữ tư duy coi việc trúng đấu giá chỉ là bước đệm hay là lựa chọn tùy nghi, thích thì mua, không thích thì chấp nhận bỏ cọc.

Phân tích các yếu tố liên quan, đại biểu đề xuất quy định, người trúng đấu giá được coi là đã giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng có hiệu lực đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự.

Xử lý nghiêm trường hợp bỏ cọc, thông đồng, thao túng giá

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước và siết chặt xử lý tài chính để triệt tiêu tình trạng “cò mồi”, đăng ký ảo. Người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn tới kết quả bị hủy sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Cùng với đó, dự thảo quy định bổ sung chế tài cấm tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc đối với người trúng đấu giá từ chối ký biên bản, từ chối kết quả, từ chối thanh toán…

tp_311tuphap-1931.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Như Ý.

Về băn khoăn của đại biểu mức đặt cọc 20% - 50% đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở có quá cao không, Bộ trưởng cho biết, qua 9 tháng triển khai thực hiện việc này cho thấy, hiệu quả rất tích cực. Tỷ lệ đất đấu giá thành bị hủy do không nộp đủ tiền trên cả nước giảm mạnh, từ 8,6% năm 2025 xuống chỉ còn 3,1% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ông Tùng cũng dẫn kết quả tại Thanh Hóa cho thấy, khi áp dụng tiền đặt trước 50% thì số lô đất đấu giá bị hủy do bỏ cọc giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng đầu năm 2026, dù số lô đất đưa ra để đấu giá tăng gấp 3 lần. Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy cũng giảm từ 35 xuống còn 11 trường hợp.

“Chúng tôi xin Quốc hội cho phép tiếp tục luật hóa quy định này để đảm bảo tính nghiêm khắc của pháp luật, xử lý nghiêm khắc đối với trường hợp bỏ cọc, thông đồng, thao túng trong tham gia đấu giá”, bộ trưởng nói.

Về ý kiến đại biểu băn khoăn mức tiền đặt trước quá cao có tạo rào cản tài chính đối với người tham gia đấu giá không, theo bộ trưởng, thực tế người tham gia đấu giá có nhu cầu thực thì họ đã chuẩn bị khả năng tài chính khi tham gia. Nếu không trúng đấu giá, cơ chế hoàn trả rất nhanh, chỉ trong 2 ngày làm việc, nên không ảnh hưởng.

Quan trọng hơn, theo Bộ trưởng, không phải lúc nào cũng bắt buộc phải là 50% mà dao động từ 20% đến 50%, do cơ quan có thẩm quyền quyết định, tùy thuộc vào thực tiễn ở địa phương. “Có thể chỉ quy định 20%, có thể 30%, nhưng trường hợp xảy ra nhiều vi phạm thì phải quy định đến 50%. Đây cũng là một độ mở linh hoạt để các cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng phù hợp thực tiễn”, bộ trưởng nói thêm.

Với đấu giá đất dự án, theo bộ trưởng, thường có giá trị rất lớn, hàng nghìn tỷ đồng. Nếu quy định mức đặt trước cao quá sẽ tạo rào cản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, và nếu thấp quá lại không có tác dụng răn đe. Vì thế, Bộ trưởng đề xuất giữ mức tỷ lệ tiền đặt trước từ 10% đến 20% của giá khởi điểm.

Xem thêm

#Luật Đấu giá tài sản #Đấu giá #Đấu giá bỏ cọc #bỏ cọc khi đấu giá đất #Tăng tiền cọc đấu giá đất #Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể ủy quyền ngân hàng tự động trích tài khoản thanh toán đảng phí

Có thể ủy quyền ngân hàng tự động trích tài khoản thanh toán đảng phí

TPO - Nếu đảng viên thực hiện xác lập ủy quyền hợp lệ với ngân hàng liên kết để tự động trích nợ tài khoản thanh toán tiền đóng đảng phí, định kỳ từ ngày 10 hằng tháng, trong thời gian ủy quyền còn hiệu lực, hệ thống thực hiện trích nợ theo số tiền đảng phí phải nộp của đảng viên.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề

TPO - Sáng 3/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình phong trào nhân dân thế giới quý III, những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

TPO - Từ tranh luận về cách thí sinh thể hiện cảm xúc tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, câu chuyện về những chuẩn mực ứng xử mà người trẻ phải đối diện trên mạng xã hội tiếp tục được đặt ra. Khi mỗi biểu cảm đều có thể trở thành căn cứ để đánh giá tính cách, bản lĩnh.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, tông ngã thai phụ 6 tháng

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, tông ngã thai phụ 6 tháng

TPO - Sau khi liên tục chèn ép xe máy, nữ tài xế lái ô tô còn đâm vào đuôi xe khiến người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6 ngã xuống đường. Công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thêm 6 tàu tuần tra xa bờ

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thêm 6 tàu tuần tra xa bờ

TPO - Cảnh sát biển Việt Nam vừa ký hợp đồng đóng mới 6 tàu tuần tra xa bờ TT-1000 với Công ty TNHH đóng tàu Tsuneishi (Nhật Bản). Dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản, phục vụ hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

TPO - Theo nghị định mới của Chính phủ, từ 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng. Người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác.

Đại biểu Nguyễn Thái Học: Nếu giao lại Bộ Tư pháp tổ chức thi sát hạch luật sư là chưa phù hợp

Đại biểu Nguyễn Thái Học: Nếu giao lại Bộ Tư pháp tổ chức thi sát hạch luật sư là chưa phù hợp

TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thái Học (Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương) bày tỏ quan tâm về vấn đề "hội đồng tuyển chọn và kỳ thi quốc gia về luật sư". "Vấn đề là Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức kỳ thi hay Liên đoàn Luật sư tổ chức kỳ thi", ông Học nói.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe