Sắp thu - nộp đảng phí, xác nhận 2 chiều trên môi trường điện tử

TPO - Văn phòng Trung ương Đảng vừa có kế hoạch nêu lộ trình vận hành chính thức 4 thủ tục hành chính của Đảng sang môi trường điện tử gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Thủ tục thu, nộp đảng phí. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Kế hoạch số 77-KH/về việc “Triển khai toàn quốc 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử”.

Thuận tiện cho tổ chức đảng và đảng viên

Kế hoạch nêu rõ mục đích nhằm tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng; bảo đảm chuẩn hoá, số hoá quy trình và hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch, thuận tiện cho tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, sẽ đưa vào vận hành chính thức 4 TTHC trực tuyến, bao gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Thủ tục thu, nộp đảng phí. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Phạm vi triển khai, theo kế hoạch, là tại các tổ chức đảng và đảng viên trên toàn quốc (trừ các tổ chức đảng thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương).

Đối tượng thực hiện là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức - cán bộ, văn phòng cấp ủy; đảng viên chính thức, dự bị (trừ đảng viên miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên ở nước ngoài và các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương); các đơn vị kỹ thuật tham gia bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và hỗ trợ vận hành hệ thống.

Một hội nghị sinh hoạt chi bộ Đảng trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: PV.



Kế hoạch nhấn mạnh, phải chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và kỹ thuật để thực hiện, trong đó, cần rà soát, chuẩn hoá thông tin tổ chức đảng, đảng viên (họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, nơi cư trú, chức vụ, cấp uỷ quản lý...) bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và đồng bộ khi tạo lập, sử dụng tài khoản trên hệ thống.

Rà soát, cập nhật thông tin tổ chức đảng trên hệ thống, bảo đảm phân loại chính xác loại hình tổ chức đảng theo quy định (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc...), làm cơ sở cho việc phân quyền và xử lý các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Tổ chức rà soát, đối soát dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ và đồng bộ với hệ thống thực hiện thủ tục hành chính của Đảng.

Kế hoạch cũng nêu, phải phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ xác định mức đóng đảng phí đối với đảng viên; nghiên cứu hoàn thiện các giao diện lập trình ứng dụng (API) phục vụ khai thác dữ liệu theo danh sách, bảo đảm hiệu năng hệ thống khi triển khai trên phạm vi toàn quốc...

Cùng với đó, cũng cần nghiên cứu phương án kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán điện tử đối với thủ tục thu, nộp đảng phí; nghiên cứu các phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm các hình thức thanh toán linh hoạt (như thanh toán hộ, thanh toán tập trung…) và bảo đảm tính ổn định của hệ thống trong giai đoạn đầu triển khai.

2 giai đoạn triển khai

Kế hoạch nêu rõ, lộ trình triển khai được chia làm 2 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn khởi động và hoàn thiện mô hình: Từ ngày 21/4/2026 đến ngày 26/6/2026. Trong giai đoạn này, sẽ thử vận hành thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý các lỗi phát sinh; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hệ thống và tài liệu hướng dẫn; chuẩn hoá dữ liệu, bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật, tổ chức, nhân lực, an toàn thông tin; bảo đảm hệ thống vận hành ổn định trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn này, sẽ thực hiện ở Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; 7 Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá và Quảng Ngãi.

Kế hoạch nêu, giai đoạn triển khai từ ngày 1/7-30/11/2026. Trong giai đoạn này, mục tiêu là bảo đảm 100% các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tỉnh, thành phố hoàn thành việc triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

Trong giai đoạn này, sẽ có một số nội dung: Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tập huấn cán bộ nguồn; các tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức tập huấn đến cấp chi bộ cơ sở. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch thông tin đảng viên, thiếu thông tin tài khoản ngân hàng tại các đơn vị.

Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đối với các đơn vị đã đủ điều kiện, thực hiện chuyển sang điện tử, tiến tới thay thế hoàn toàn phương thức giấy….

Kế hoạch cho biết, trong giai đoạn này, cũng sẽ công bố, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền (Cổng thông tin điện tử của Đảng, của các cơ quan nhà nước và các kênh truyền thông chính thức) bảo đảm lan tỏa và thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

“Từ tháng 12/2026, 4 TTHC được triển khai thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử”, kế hoạch nêu rõ.