Tạm giữ hình sự đối tượng đâm thấu tim bạn chơi lô tô sau chầu nhậu

TPO - Trong lúc bực tức, ông Vũ đi vào quán cà phê lấy một con dao dài khoảng 20cm có lưỡi dao dài khoảng 10cm đâm một nhát thấu tim ông B. khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2/11, sau khi đã ăn nhậu, ông Vũ và ông N.V.B. (SN 1976, trú tại phường Diên Hồng) đến quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ (địa phận phường Diên Hồng) ngồi chơi, uống nước.

Sau đó, cả hai rủ nhau chơi lô tô rồi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Trong lúc bực tức, ông B. dùng tay đánh ông Vũ nhiều cái vào lưng và đầu khiến ông Vũ ngã xuống nhà. Thấy vậy, mọi người can ngăn nhưng cả hai vẫn cãi nhau.

Đối tượng Nguyễn Thế Vũ.

Sau đó, ông Vũ đi vào trong quán cà phê lấy một con dao dài khoảng 20cm có lưỡi dao dài khoảng 10cm đâm 1 nhát vào vùng ngực ông B. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Pleiku, nhưng do vết thương (thấu tim) quá nặng nên nạn nhân tử vong sau đó.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng do đã sử dụng chất kích thích là rượu, bia, cả hai đã không làm chủ được bản thân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ hung khí gây án, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.