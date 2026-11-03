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Việt Nam - Lào hướng tới kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Ngày 3/11, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã diễn ra tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Châu)

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030.

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Châu)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội; tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành cùng Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Minh Châu)

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Đoàn đã dự khán phiên họp của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Minh Châu)

Cũng trong ngày 3/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào. Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Minh Châu)

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#Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #quan hệ Việt Nam - Lào

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