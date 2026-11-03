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Hà Nội kiểm tra hơn 300 xe đưa đón học sinh, phát hiện một số bất cập

Phùng Linh

TPO - Sáng 3/11, kiểm tra thực tế hơn 300 xe đưa đón học sinh tại khu vực Mỹ Đình, lực lượng chức năng ghi nhận các phương tiện cơ bản đáp ứng điều kiện vận tải. Một số trường hợp có phù hiệu mờ hoặc vị trí đặt bình chữa cháy chưa phù hợp.

Ngày 3/11, Đội Kiểm tra khu vực 2 (thuộc Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội) tổ chức kiểm tra hơn 300 xe đưa đón học sinh tại khu vực đối diện Sân vận động Mỹ Đình. Trọng tâm của đợt ra quân là rà soát toàn diện điều kiện phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, camera và đặc biệt là hệ thống cảnh báo chống bỏ quên trẻ em.

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Lực lượng chức năng rà soát phù hiệu, giấy phép lái xe và chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ của tài xế xe đưa đón học sinh.

Đánh giá thực tế hiện trường, ông Trần Việt Hải, Đội trưởng Đội Kiểm tra khu vực 2 cho biết, đa phần các phương tiện đều đáp ứng tốt điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật; ý thức chấp hành của lái xe có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tổ công tác vẫn phát hiện một số tồn tại như phù hiệu hợp đồng bị mờ, hoặc bình chữa cháy đặt ở vị trí khuất. "Chúng tôi đã yêu cầu tài xế khắc phục ngay, chuyển bình cứu hỏa ra khu vực dễ thao tác để phát huy tác dụng kịp thời khi xảy ra sự cố", ông Hải thông tin.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 5/11, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn 17 phường trọng điểm có lượng xe lưu thông lớn (thuộc Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm...).

Là một trong những đơn vị có số lượng xe lớn, ông Lê Văn Cảnh, phụ trách hệ thống xe của Trường Marie Curie chia sẻ: "Mỗi ngày trường vận hành gần 200 xe, chuyên chở khoảng 10.000 lượt học sinh. Qua các đợt rà soát định kỳ, nhà trường quán triệt nguyên tắc kiên quyết chỉ cho phép các phương tiện đạt chuẩn theo yêu cầu của pháp luật được hoạt động".

Đáng chú ý, đợt tổng kiểm tra lần này nhằm siết chặt các điều kiện an toàn theo tinh thần chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, xe chuyên chở học sinh bắt buộc phải có màu sơn vàng đậm đặc trưng hoặc biển báo nhận biết rõ ràng; phải lắp đặt thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ em.

Về nhân sự, lái xe phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận tải hành khách. Tùy thuộc quy mô, xe đưa đón phải bố trí người quản lý để giám sát trẻ (1 người đối với xe thường và tối thiểu 2 người đối với xe từ 29 chỗ trở lên). Tuyệt đối không được để học sinh trên xe khi cả người quản lý và lái xe đã rời đi.

Ông Lê Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Kiểm tra GTVT (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng kiến nghị các trường học không ký kết hoặc chấm dứt ngay hợp đồng với các đơn vị vận tải có phương tiện, lái xe không đủ điều kiện (hết hạn đăng kiểm, phù hiệu hết hạn...). Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải cam kết không lập bến bãi đón trả khách sai quy định, không chở quá số người để bảo đảm an toàn tuyệt đối trên mỗi hành trình đến trường.

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#xe đưa đón học sinh #kiểm tra xe #Hà Nội #an toàn học sinh #thiết bị chống bỏ quên #Sở Xây dựng Hà Nội #Mỹ Đình

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