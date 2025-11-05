Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội đồng loạt kiểm tra xe đưa đón học sinh

Anh Trọng
TPO - Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyên đề kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, trong đó trọng tâm là các loại hình xe chở khách và xe đưa đón học sinh. Kế hoạch được thực hiện liên tục từ nay đến hết năm 2025.

Đối với xe chở khách, kế hoạch nêu rõ, các Đội kiểm tra giao thông vận tải phối hợp với đơn vị quản lý bến xe, rà soát, thống kê, kiểm tra về điều kiện phương tiện kinh doanh vận tải và người lái xe trước khi xuất bến...

Đội kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) hoặc làm cơ sở yêu cầu đơn vị khai thác bến xe từ chối phục vụ, thanh lý hợp đồng đối với đơn vị vận tải vi phạm các quy định.

Đối với đơn vị đưa đón học sinh, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy phép kinh doanh vận tải; sử dụng lái xe, người quản lý để tham gia kinh doanh vận tải; quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh; hướng dẫn cho lái xe và người quản lý trẻ em mầm non, học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình; nơi đỗ xe; bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe; hợp đồng vận tải...

Xe khách sẽ được lực lượng Kiểm tra giao thông Sở Xây dựng kiểm tra khi xuất bến xe. Ảnh: Anh Trọng

Nội dung kiểm tra điều kiện phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách gồm: Thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; Phù hiệu “xe hợp đồng”, niêm yết đầy đủ trên xe ô tô chở hành khách theo quy định.

Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng cho biết, qua công tác kiểm tra, Phòng sẽ kiến nghị lãnh đạo trường học không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với đơn vị vận tải có phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định...

Anh Trọng
