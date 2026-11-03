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Việt Nam - Lào thúc đẩy kết nối hạ tầng, năng lượng và chuỗi cung ứng

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực

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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Minh Châu)

Chiều 3/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Quốc hội hai nước triển khai cơ chế giám sát chung đối với các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác chiến lược, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết của chính phủ hai nước, tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu nhân dân và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc tới người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định, Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam đồng hành với hai Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác và các dự án kinh tế trọng điểm; khẳng định Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương, trong đó có ASEAN.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Minh Châu)
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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

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#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone #Hợp tác Việt -Lào #Kết nối hạ tầng

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