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Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào qua hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 3/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Minh Nam)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hai tổ chức Mặt trận tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận của hai nước trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, mở rộng nội dung và hình thức phối hợp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, hai cơ quan Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027.

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Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Minh Nam)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có cuộc sống, công việc ổn định, góp phần xây dựng đất nước Lào giàu mạnh, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

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#Việt Nam - Lào #Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài #Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

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