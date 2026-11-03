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Thế giới

Nhiều chuyến bay ở châu Âu bị đe dọa đánh bom

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 4 chuyến bay tại châu Âu đã trở thành mục tiêu của những lời đe dọa đánh bom vào ngày 3/11, tiếp nối một vụ việc tương tự xảy ra hôm 2/11. Tình trạng này buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, đồng thời khiến một sân bay ở Ba Lan phải tạm thời đóng cửa.

Các nhà chức trách đã chuyển hướng một chuyến bay chở 181 người của hãng LOT từ London (Anh) - vốn dự kiến ​​hạ cánh tại sân bay Chopin ở Warsaw (Ba Lan) - sang một sân bay khác gần đó là Modlin sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom.

Sân bay Modlin đã tạm thời đóng cửa trong lúc chiếc máy bay được kiểm tra. Sau đó, sân bay đã mở cửa trở lại vì không phát hiện thấy thiết bị khả nghi nào.

Một chuyến bay khác đến Warsaw, do hãng hàng không SAS vận hành từ Copenhagen (Đan Mạch), đã hạ cánh xuống sân bay Chopin theo đúng lịch trình dù cũng bị đe dọa đánh bom. Sân bay Chopin cho biết không tìm thấy thiết bị khả nghi nào và hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường.

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Một máy bay của hãng SAS khởi hành từ Copenhagen đã hạ cánh xuống sân bay Chopin ở Warsaw (Ba Lan). (Ảnh: Reuters)

Tại Sofia (thủ đô của Bulgaria), một chiếc máy bay từ Israel đã hạ cánh sau khi có một lời đe dọa đánh bom được gửi qua email.

Hãng thông tấn BTA dẫn lời Tổng thư ký Bộ Nội vụ Lyubomir Nikolov cho biết, các đơn vị chống khủng bố đang kiểm tra máy bay để tìm kiếm các thiết bị nổ có thể có.

Cùng ngày, một số khu vực tại một sân bay ở Murcia (đông nam Tây Ban Nha) đã bị phong tỏa sau khi có thông tin đe dọa đánh bom trên một chuyến bay của hãng Ryanair khởi hành từ Manchester (Anh).

Ông Francisco Lucas, đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Murcia, thông báo trên mạng xã hội X: "Toàn bộ 114 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay và được kiểm tra an ninh. Chiếc máy bay hiện cũng đang được kiểm tra kỹ lưỡng”.

Tuy nhiên, các quan chức sau đó cho biết đây chỉ là một lời đe dọa giả. Sân bay đã trở lại hoạt động bình thường sau khi giới chức không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào trên máy bay.

Hiện chưa rõ liệu các vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Trước đó một ngày, hôm 2/11, một chuyến bay của hãng Wizz Air từ London đến Sofia đã phải chuyển hướng đến sân bay Budapest sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulusz Ruszin-Szendi cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Các sự cố xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại các nước châu Âu đang có những diễn biến phức tạp. Một số quốc gia như Pháp, Đức, Ý đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình quy mô lớn. Các cuộc biểu tình đôi khi trở thành bạo loạn, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng vòi rồng, hơi cay để đối phó.

Cùng lúc đó, cuộc tấn công mạng nhằm vào các siêu thị đã lan khắp châu Âu, nhắm vào hệ thống tủ lạnh và tủ đông tại nhiều hệ thống bán lẻ từ Thụy Điển đến Bỉ, buộc các siêu thị phải tiêu hủy thực phẩm bị hỏng.

Reuters

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#châu Âu #an ninh #đe dọa đánh bom #khủng bố #sân bay #Ba Lan #Bulgaria #Tây Ban Nha

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