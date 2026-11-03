11 quốc gia diễn tập sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine

TPO - Cuộc tập trận Koalicja với 2.800 binh sĩ từ 11 quốc gia sẽ diễn ra tại Ba Lan vào cuối tháng này, nhằm thử nghiệm khả năng châu Âu triển khai nhanh lực lượng tới Ukraine sau khi cuộc xung đột giữa Kiev và Mátxcơva chấm dứt.

Binh lính Anh tham gia cuộc diễn tập triển khai quân tới Ukraine cùng lực lượng từ 10 quốc gia khác. (Ảnh: The Guardian)

Báo The Guardian dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết, sau khi được triển khai tới Ukraine, binh sĩ Anh và các đồng minh châu Âu được phép đáp trả nếu bị Nga tấn công. Lực lượng do Anh và Pháp dẫn đầu dự kiến gần như hoàn toàn là quân đội châu Âu, không dựa vào hệ thống và công nghệ của Mỹ.

Một quan chức am hiểu kế hoạch cho biết, châu Âu sẽ bảo vệ lực lượng của họ trước mọi cuộc tấn công, nhưng nhấn mạnh binh lính của họ tại Ukraine sẽ chỉ hành động để “phòng vệ”.

Anh và Pháp thông báo tổ chức cuộc tập trận Koalicja tại Ba Lan vào cuối tháng 11 này, với sự tham gia của 2.800 binh sĩ, thuỷ thủ và nhân viên từ 11 quốc gia. Pháp đóng góp 1.500 binh sĩ từ Sư đoàn 1 và Anh cử 300 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nhẹ số 7. Các quốc gia tham gia khác gồm Ba Lan, Đức, Bỉ, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.

Kế hoạch triển khai lực lượng hỗ trợ Kiev vẫn mang tính giả định, vì chưa biết khi nào cuộc xung đột Nga – Ukraine chấm dứt.

Trung tướng Tom Bateman - chỉ huy lực lượng, nói rằng Anh, Pháp và các nước châu Âu khác cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh vững chắc và có tính ràng buộc cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Theo ông, cuộc tập trận nhằm chứng tỏ các nước tham gia “sẵn sàng về quân sự, năng lực triển khai nhanh và khả năng hoạt động hiệu quả”, qua đó thử nghiệm những kế hoạch đã được xây dựng trong hơn 1 năm qua.

Ông cũng nhấn mạnh đây là lực lượng “ngoài NATO”, tức là hoạt động tách biệt với liên minh quân sự phương Tây do Mỹ dẫn dắt, và dự kiến nhận rất ít hoặc không nhận được hỗ trợ của Mỹ nếu triển khai tại Ukraine, bao gồm tránh sử dụng công nghệ Mỹ.

Khi được hỏi liệu lực lượng có sử dụng vệ tinh Starlink để liên lạc hay không, một quan chức nói: “Chúng tôi không phụ thuộc vào các hệ thống của Mỹ”.

Một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc tập trận là hỗ trợ khôi phục lực lượng Ukraine sau chiến tranh. Tuy nhiên, binh lính phương Tây dự kiến được bố trí cách xa tuyến đầu.

Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực làm trung gian để đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cam kết đưa quân tham gia gìn giữ hòa bình tại Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Ngày 1/11 và 2/11, ứng dụng cảnh báo không kích của cả hai nước đều bị tấn công mạng, dẫn đến tình trạng kích hoạt báo động giả.