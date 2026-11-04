Chưa già, mắt đã lão hóa, phòng ngừa thế nào?

TPO - Đọc tin nhắn phải đưa điện thoại ra xa, xem thực đơn phải nheo mắt, đọc sách hay làm việc gần lại loay hoay tìm kính… Đó là những bất tiện nhiều người bắt đầu gặp phải khi bước qua tuổi 40. Lão thị không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và chất lượng cuộc sống.

Với nhiều người, dấu hiệu lão thị đến khá âm thầm. Ban đầu chỉ là cảm giác khó đọc những dòng chữ nhỏ, phải đưa điện thoại ra xa hơn mới nhìn rõ hoặc cần thêm ánh sáng khi đọc sách. Theo thời gian, việc nhìn gần trở nên khó khăn hơn, khiến những hoạt động vốn rất quen thuộc cũng trở thành bất tiện.

Đặc biệt, trong thời đại số, khi điện thoại, máy tính bảng và máy tính đã trở thành công cụ làm việc, giao tiếp thường xuyên, tình trạng này càng gây nhiều phiền toái. Người bị lão thị phải liên tục điều chỉnh khoảng cách nhìn, tìm kính khi cần đọc tài liệu hoặc sử dụng thiết bị điện tử.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ, ThS. Phạm Thị Hồng Dương, Phó trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đông Đô chia sẻ, nhiều người ngoài 40 tuổi tìm đến bác sĩ với mong muốn rất đời thường: có thể đọc tin nhắn mà không phải liên tục đi tìm kính.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, lão thị còn có thể khiến người mắc gặp tình trạng mỏi mắt kéo dài, căng thẳng thị giác, đau đầu và giảm năng suất làm việc nếu không được điều chỉnh phù hợp. Những bất tiện lặp đi lặp lại cũng dễ khiến họ cảm thấy mệt mỏi, bực bội và lo lắng.

Tại tọa đàm “PresbyMAX – Giảm phụ thuộc kính lão cho người tuổi 40+”, do Bệnh viện Đông Đô tổ chức, bác sĩ, thạc sĩ Đinh Thị Phương Thuỷ, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết "Lão thị là quá trình lão hóa tự nhiên của mắt, thường bắt đầu xuất hiện từ khoảng 40 tuổi, khi khả năng điều tiết để nhìn gần suy giảm dần.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Ophthalmology năm 2018, thế giới có khoảng 1,8 tỷ người bị lão thị vào năm 2015. Trong đó, khoảng 826 triệu người bị suy giảm thị lực nhìn gần do chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ".

Bác sĩ Phương Thủy chia sẻ một trong những vấn đề đáng lưu ý là tâm lý ngại đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt. Nhiều người cho rằng việc khám mắt mất thời gian, trong khi lão thị là biểu hiện sinh lý thông thường nên chỉ cần mua kính hoặc cắt kính để sử dụng.

Tuy nhiên, để xác định chính xác số kính, người bệnh cần được thăm khám, đánh giá chức năng thị giác và khả năng điều tiết của mắt. Kết quả đo khúc xạ bằng máy chỉ là một phần trong quá trình đánh giá, không phải căn cứ duy nhất để đưa ra đơn kính.

Bốn thói quen giúp mắt thích nghi với tuổi lão hóa

Lão thị không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng việc phát hiện sớm và điều chỉnh thị lực phù hợp có thể giúp hạn chế những bất tiện trong cuộc sống.

Các chuyên gia khuyến cáo người trên 40 tuổi nên khám mắt định kỳ 1-2 năm/lần để phát hiện sớm lão thị cũng như những bệnh lý khác về mắt.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm đủ ánh sáng khi đọc sách hoặc làm việc ở khoảng cách gần. Ánh sáng nên chiếu từ phía sau vai, tránh phản chiếu trực tiếp vào mắt để hạn chế căng thẳng thị giác.

Khi sử dụng các thiết bị điện tử, người dùng nên cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên theo quy tắc 20-20-20: cứ sau 20 phút làm việc ở khoảng cách gần, nhìn một vật cách khoảng 6m trong 20 giây. Việc điều chỉnh cỡ chữ trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính lớn hơn cũng giúp giảm áp lực khi nhìn.