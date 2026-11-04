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Võ Điền Gia Huy sau biến cố

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Võ Điền Gia Huy trở lại sự kiện điện ảnh sau thời gian tạm gác công việc vì mẹ qua đời. Tại buổi ra mắt “Bò sữa bay”, nam diễn viên chia sẻ những đêm quay cảnh rượt đuổi ở Mộc Châu và trải nghiệm cùng các bạn diễn.

Ngày 3/11, Võ Điền Gia Huy có mặt tại buổi ra mắt phim Bò sữa bay ở TPHCM, cùng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Lãnh Thanh và ê-kíp. Đây là lần đầu nam diễn viên xuất hiện tại sự kiện giải trí sau biến cố gia đình.

Giữa tháng 10, mẹ ruột Võ Điền Gia Huy đột ngột qua đời vì tai nạn. Anh tạm dừng công việc để cùng gia đình lo hậu sự. Nam diễn viên nhận được lời thăm hỏi, động viên từ đồng nghiệp và khán giả.

Ba đêm rượt đuổi trên đường núi

Trong Bò sữa bay, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Quân - trùm giang hồ có nhiều cảnh đối đầu, rượt đuổi. Vai diễn đòi hỏi anh chuẩn bị nhiều kỹ năng chưa có thời gian làm quen, trong đó có lái xe.

Nam diễn viên cho biết anh mới tập lái ô tô chưa lâu trước khi phim bấm máy. Để phục vụ vai diễn, anh tiếp tục học lái xe số sàn và xe tải. Thử thách đáng nhớ là phân đoạn Quân lái xe truy đuổi anh em Trâu - nhân vật do Nguyễn Hùng thể hiện - trên những cung đường núi ở Mộc Châu.

“Chúng tôi đã tập rất nhiều cho cảnh rượt đuổi bằng xe vì đây là cảnh quan trọng, có tính mạo hiểm và cần nhiều góc máy phức tạp. Chúng tôi diễn tập nhiều lần từ ngày tới ban đêm”, nam diễn viên kể.

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Dàn diễn viên Bò sữa bay giao lưu khán giả ở buổi premiere.

Với Nguyễn Hùng, những cảnh bị nhân vật của Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh đánh để lại kỷ niệm. Anh nói vui rằng theo kịch bản, Trâu rơi vào thế thua nên “toàn bị đánh chỉ đau thôi, chứ nó dễ”.

Ngoài hành động, vai Quân còn có phân đoạn ca hát. Võ Điền Gia Huy nhận được ca khúc hoàn thiện khá sát ngày quay nên chưa thuộc bài, không đủ tự tin hát trực tiếp trên phim trường. “Nếu lúc đó thuộc lời, tôi chắc chắn sẽ hát thật”, anh nói.

Ngọc Xuân cũng học hát để chuẩn bị cho vai San. Cô chờ đợi cảnh biểu diễn như một “mini show” của nhân vật, nhưng phần hát trực tiếp cuối cùng không được sử dụng trong phim. Nữ diễn viên kể khi cô cất giọng, Nguyễn Hùng trêu: “Giờ đã hiểu sao Xuân làm diễn viên rồi”.

Dự án còn là dịp để Ngọc Xuân học lái xe tải và lần đầu trải nghiệm cảm giác bay giữa không trung trong một cảnh quay. Những yêu cầu này khiến quá trình chuẩn bị vai diễn của cô có thêm nhiều nội dung ngoài việc nghiên cứu kịch bản.

Đạo diễn nói về lựa chọn làm phim cho số đông

Bò sữa bay xoay quanh nhóm công nhân, trong đó có Trâu và ba anh em ruột. Mong muốn thoát nghèo, họ quyết định đánh cắp công thức sữa. Trên hành trình ấy, Trâu nảy sinh tình cảm với San, người tạo ra công thức và cũng là con gái giám đốc nông trường.

Khoảng cách địa vị cùng những toan tính của các nhân vật tạo nên các xung đột trong phim. Tác phẩm kết hợp tình cảm, hài, hành động và yếu tố kỳ ảo, đánh dấu lần đầu Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện phim truyện dài, sau các phim ngắn Tàn sữa, Đàn cá gỗ.

Tại buổi giao lưu, đạo diễn nói bài toán cân bằng dấu ấn cá nhân với nhu cầu khán giả đã theo anh từ thời đi học. Với phim đầu tay, anh xác định hướng đến số đông.

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Bộ ba trai đẹp tương tác với khán giả.

“Sau cùng, tôi nhận ra thứ mình muốn vẫn là làm phim cho khán giả. Phim có nghệ, có độc đáo không là ở người đạo diễn. Tôi vẫn luôn làm phim cho số đông, không phải để thỏa mãn cái tôi. Nhưng nếu được cảm nhận cái tôi thì tôi rất mừng”, Thành Đạt chia sẻ.

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi cho biết ý tưởng câu chuyện là yếu tố khiến bà quyết định đồng hành với dự án. Tuy nhiên, lựa chọn đầu tư không đồng nghĩa có thể biết trước kết quả khi phim ra rạp.

“Các nhà làm phim khi bắt đầu một dự án rất khó biết chắc 100% phim có thành công hay không. Chúng tôi chỉ có thể đánh giá các yếu tố trong phim có đáng được làm hay không. Với Bò sữa bay, tôi thấy là xứng đáng”, bà nói.

Theo nhà sản xuất, ê-kíp trao đổi kỹ về thị trường và chất lượng tác phẩm trong quá trình thực hiện. Cô kỳ vọng câu chuyện cùng phần âm nhạc giúp phim tiếp cận khán giả trẻ.

#Bò sữa bay #Võ Điền Gia Huy #Phim điện ảnh Việt Nam #Nguyễn Phạm Thành Đạt #Ra mắt phim

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