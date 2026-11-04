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Thế giới

[CẬP NHẬT] Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ tiến gần mốc 51 ghế cần thiết để kiểm soát Thượng viện

Minh Hạnh

TPO - Tại Thượng viện, ứng viên đảng Dân chủ Chris Pappas đã giành ghế ở bang New Hampshire, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là John Sununu. Đây là một trong số ít các cuộc đua có tính chất quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

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Thượng nghị sĩ Mark Warner. (Ảnh: AP)

Hãng tin AP dự đoán, ứng viên đảng Dân chủ Mark Warner đã giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa Bert Mizusawa trong cuộc đua vào thượng viện Mỹ tại bang Viỉginia. Với kết quả này, ông Warner đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư tại Thượng viện, nơi ông hiện giữ vai trò phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện. Với vị trí này, ông Warner nằm trong nhóm 8 nghị sĩ được thông báo về sự khởi đầu của cuộc xung đột với Iran - một sự kiện mà ông chỉ trích là “cuộc chiến do Tổng thống Donald Trump tự chọn”.

Trước khi đắc cử lần đầu vào Thượng viện năm 2008, ông Warner từng giữ chức thống đốc thứ 69 của bang Virginia.

Đối thủ của ông - Mizusawa - là một thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu và là cựu chiến binh từng tham chiến tại Afghanistan.

Chiến thắng của ông Warner được ghi nhận tại một tiểu bang có số lượng nhân viên liên bang thuộc hàng cao nhất cả nước - nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm biên chế chính phủ trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Đảng Dân chủ giành thêm ghế Hạ viện ở Florida

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Hạ nghị sĩ Wasserman Schultz. (Ảnh: AP)

Cũng theo AP, ứng cử viên đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Hạ viện Mỹ, đại diện cho Khu vực bầu cử số 20 của bang Florida, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Brent Andersen.

Việc chuyển sang tranh cử tại một khu vực bầu cử mới đã mang lại sự thành công cho bà Wasserman Schultz - cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Bà là nữ nghị sĩ người Do Thái đầu tiên được bầu từ bang Florida, từng phục vụ tại Hạ viện và Thượng viện tiểu bang trước khi đắc cử vào cơ quan lập pháp liên bang.

Những điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã bắt đầu đóng cửa vào sáng sớm 4/11 (giờ Việt Nam), và một số dự đoán đầu tiên về kết quả đã được công bố.

Tuy nhiên, những dự đoán đầu tiên không đồng nghĩa với việc người chiến thắng đã được xác định

Các quan chức bầu cử sẽ công bố số phiếu khi các lá phiếu được xử lý, trong khi các cơ quan truyền thông - chẳng hạn như hãng tin AP - sẽ phân tích kết quả để đưa ra dự báo về người chiến thắng.

Đối với những cuộc đua sít sao, có thể mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày mới xác định được kết quả.

Một số cuộc đua có thể kéo dài hơn nữa. Tại Georgia, nếu không có ứng cử viên Thượng viện nào giành được đa số phiếu, cuộc đua sẽ chuyển sang vòng bầu cử bổ sung vào ngày 1/12.

Theo dự báo từ bộ phận phân tích bầu cử của CNN và AP, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của bang Georgia được dự đoán sẽ tái đắc cử, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mike Collins.

Thượng nghị sĩ Jon Ossoff. (Ảnh: Getty Images)

Ông Ossoff là ứng viên Đảng Dân chủ duy nhất tranh cử tại một tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng vào năm 2024.

Việc giữ vững chiếc ghế này đóng vai trò then chốt đối với hy vọng của đảng Dân chủ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Ngay từ đầu chu kỳ bầu cử năm 2026, vị thế của ông Ossoff đã được xem là dễ lung lay. Tuy nhiên, ông đã huy động được nguồn kinh phí tranh cử vượt xa Mike Collins - một nghị sĩ đã phục vụ hai nhiệm kỳ và nhận được sự ủng hộ từ ông Trump.

Ông Ossoff đã thực hiện một chiến dịch tranh cử quyết liệt, thu hút sự chú ý trên toàn quốc nhờ những lời chỉ trích sắc bén nhắm vào ông Trump.

Liên tiếp chiến thắng cho đảng Dân chủ

Ứng viên đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ, ông Cory Booker, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ đại diện cho bang New Jersey, đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là ông Justin Murphy.

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Đảng Dân chủ tiến gần mốc 51 ghế cần thiết để kiểm soát Thượng viện. (Ảnh chụp màn hình)

Ứng cử viên đảng Dân chủ Juliana Stratton cũng giành thêm một ghế trong Thượng viện, đại diện cho tiểu bang Illinois, đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Don Tracy.

Ứng viên đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ Chris Coons giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện, đại diện cho bang Delaware, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mike Katz.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Ed Markey giành ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Massachusetts, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là John Deaton.

Ứng cử viên đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ Jack Reed giành một ghế Thượng viện đại diện cho tiểu bang Rhode Island, sau khi đánh bại đối thủ thuộc đảng Cộng hòa là Raymond McKay.

Tại Hạ viện, ứng viên đảng Dân chủ Jared Moskowitz đã giành chiến thắng đại diện cho Khu vực bầu cử số 25 của bang Florida, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Scott Singer.

Đảng Dân chủ giành thêm hai ghế quan trọng tại Thượng viện

Tại Thượng viện, ứng viên đảng Dân chủ Chris Pappas đã giành ghế ở bang New Hampshire, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là John Sununu. Đây là một trong số ít các cuộc đua có tính chất quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

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Kết quả bầu cử Thượng viện Mỹ tính đến 8h25 ngày 4/11 (giờ Việt Nam)

Tương tự, ứng viên đảng Dân chủ Roy Cooper đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện, đại diện cho tiểu bang Bắc Carolina, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Michael Whatley. Chiến thắng của ông Cooper mang lại cho đảng Dân chủ thêm một ghế quan trọng trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa. Chiếc ghế này bị bỏ trống do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis quyết định không tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới.

Tại Hạ viện, ứng cử viên đảng Dân chủ Kathy Castor đã giành chiến thắng đại diện cho Khu vực bầu cử số 14 của bang Florida, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mike Beltran.

Bà Castor đã thuyết phục được cử tri trao cho mình nhiệm kỳ thứ 11 tại khu vực bầu cử vừa được phân chia lại - một khu vực vốn có lợi thế nghiêng về phía đảng Cộng hòa - trước đối thủ Beltran.

Tiếp tục cập nhật

AP, CNN

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#Mỹ #đảng Dân chủ #đảng Cộng hòa #bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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