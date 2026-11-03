DatVietVAC niêm yết HOSE: Cột mốc lịch sử và bước tiến mới của công nghiệp văn hóa Việt

TPO - Sáng 2/11, DatVietVAC (DVV) chính thức chào sàn HOSE với vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử, khơi thông dòng vốn để chuyển hóa tài sản trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế.

Ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình. Các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật giờ đây không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn chứng minh được sức mạnh kinh tế to lớn, tạo ra những hệ sinh thái thương mại khổng lồ, hứa hẹn phát triển đột phá trong tương lai.

Sáng ngày 2/11/2026, khát vọng định lượng những tài sản vô hình ấy thành giá trị thực tế đã bước đầu được hiện thực hóa khi 111,4 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings (mã chứng khoán: DVV) chính thức chào sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) .

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, DVV góp phần làm phong phú thêm cơ cấu hàng hóa, đồng thời bổ sung một đại diện của ngành công nghiệp văn hóa vốn luôn khan hiếm trên thị trường . Sự kiện này không chỉ là một cột mốc về vốn của riêng một doanh nghiệp, mà còn mở ra một chương mới, khẳng định tiềm năng vươn xa của ngành công nghiệp giải trí trong nước.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử của DatVietVAC.

Từ “cánh chim đầu đàn” công nghiệp văn hóa đến doanh nghiệp đại chúng

Tầm vóc của sự kiện niêm yết được khẳng định rõ nét thông qua sự hiện diện của các cấp quản lý vĩ mô và giới đầu tư tổ chức. Lễ đánh cồng có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; cùng Quyền Chủ tịch HĐQT HOSE Trịnh Sơn Hồng.

Sự đồng hành này cho thấy sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan quản lý đối với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, dàn đối tác chiến lược tham dự sự kiện đều là những định chế tài chính và doanh nghiệp hàng đầu như Chứng khoán Vietcap, TCBS, VinaCapital Group, Jardines Vietnam, Saigontourist group, TPBank, Thiên Long Group, Nutifood, MoMo, KOVA, DN Legal và PNJ.

Sự kiện còn chào đón dàn Anh Trai Dương Domic, Song Luân, Vương Bình, HYO, Em Xinh Hoàng Duyên, Lamoon, Juky San, Ánh sáng AZA, Diễn viên Thuý Ngân… cùng những mascot gắn liền với các chương trình giải trí trong hệ sinh thái DatVietVAC, tạo nên dấu ấn riêng cho sự kiện.

Vốn hóa thị trường của DatVietVAC tại thời điểm niêm yết đạt hơn 6.100 tỷ đồng, chính thức đưa doanh nghiệp trở thành công ty có quy mô vốn hóa lớn nhất ngành truyền thông - giải trí trên thị trường chứng khoán . Mức giá tham chiếu dự kiến cho phiên giao dịch đầu tiên tương đương giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vừa qua .

Trước đó, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DVV kết thúc vào ngày 7/9 đã thành công ngoài mong đợi, thu hút sự quan tâm lớn với lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán, qua đó huy động thành công 611 tỷ đồng .

Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ chủ yếu cho các đơn vị thành viên, trong đó khoảng 528,5 tỷ đồng dành cho DatViet VAC Media và 36,5 tỷ đồng cho DatViet VAC Entertainment, nhằm bổ sung nguồn lực phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi .

Với việc chính thức niêm yết trên HOSE, DatVietVAC đã nắm được “chìa khoá” mở ra cánh cửa đầu tiên trong việc tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cao tính minh bạch quản trị, đồng thời tạo nền tảng cho doanh nghiệp chuyển hóa được các tài sản vô hình thành giá trị thực tế . Niêm yết thành công cũng là nền móng vững chắc để DatVietVAC thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 đã cam kết với cổ đông .

DatVietVAC tiên phong đưa IP lên thị trường vốn.

Khơi thông mỏ vàng "kinh tế người hâm mộ"

Sức hấp dẫn của DatVietVAC không nằm ở những khối tài sản cố định thông thường, mà ở năng lực kiến tạo nội dung bền bỉ. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt, đưa hệ sinh thái truyền thông - giải trí có thâm niên 3 thập kỷ và đứng sau hàng loạt các chương trình đình đám như Anh trai say hi, Em Xinh say hi, Tinh hà say hi, 2 Ngày 1 Đêm, Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer) lên thị trường vốn .

Với mô hình kinh doanh vận hành dựa trên tài sản trí tuệ (IP), DVV mở ra cơ hội tiếp cận một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng .

Ban lãnh đạo doanh nghiệp đang thực hiện những bước đi quyết liệt nhằm thương mại hóa tối đa các tài sản sáng tạo này. Trọng tâm chiến lược là D2C (Direct-to-Consumer) và kinh tế người hâm mộ (fandom economy), tăng cường kết nối trực tiếp giữa hệ sinh thái DatVietVAC với khán giả và fandom, từng bước mở rộng khả năng thương mại hóa IP xuyên suốt vòng đời .

Từ những concert cháy vé, lịch khai thác nghệ sĩ dày đặc đến IP liên tục mở rộng, DatVietVAC chọn đúng giai đoạn cao điểm để đưa cổ phiếu DVV niêm yết trên HOSE . Đây sẽ là lúc thị trường nhìn thấy rõ nhất sức bật và dư địa bùng nổ của mô hình kinh doanh dựa trên IP cùng kinh tế người hâm mộ (fandom economy) trên thị trường chứng khoán .

Thông qua việc tích hợp sáng tạo nội dung, phát triển nghệ sĩ, phân phối và khai thác thương mại, DatVietVAC hướng tới gia tăng giá trị trên mỗi IP, đa dạng hóa nguồn thu và củng cố lợi thế cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng dài hạn .

HIEUTHUHAI cùng DatVietVAC chuẩn bị đưa concert Mắt Nhắm Mắt Mở sang Las Vegas, Mỹ.

Bệ phóng đưa giải trí Việt Nam vươn ra biển lớn

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt khoảng 6% và 11% so với năm trước . Doanh nghiệp kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra trên cơ sở khai thác thương mại danh mục IP chủ lực, mở rộng hoạt động biểu diễn và trải nghiệm trực tiếp (Live Experience), hợp tác thương mại và phát triển hệ sinh thái nghệ sĩ .

Trong nửa cuối năm 2026, DatVietVAC tiếp tục khai thác các chương trình giải trí quy mô lớn, đồng thời mở rộng chuỗi concert gắn với IP chủ lực . Ba đêm diễn đầu tiên của Tinh Hà say hi ghi nhận nhu cầu vé tích cực, trong khi doanh nghiệp tiếp tục triển khai các đêm diễn tiếp theo tại Hà Nội .

Sự cộng hưởng từ nguồn vốn thị trường cũng là lực đẩy để doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng quốc tế. Đáng chú ý, ở thị trường quốc tế, DatVietVAC tiếp tục đưa Concert Vũ Trụ say hi trở lại kinh đô giải trí thế giới - Las Vegas, Hoa Kỳ vào tháng 11/2026 thông qua mô hình cấp quyền kinh doanh .

Cùng thời gian này, concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI cũng được lên kế hoạch tổ chức tại Las Vegas . Việc vươn ra sang thị trường quốc tế thông qua các hình thức hợp tác và cấp quyền khai thác mở rộng phạm vi thương mại hóa IP Việt Nam và tạo thêm cơ hội phát triển nguồn thu ngoài thị trường nội địa .

Về dài hạn, giai đoạn 2026-2030, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2030 .

Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng: Đa dạng hóa chương trình, phục vụ mọi lứa tuổi - mở rộng tập khán giả; đa dạng hóa khai thác concert, event từ chương trình và nghệ sĩ; đa dạng hóa khai thác thương mại nghệ sĩ; đẩy mạnh khai thác IP; và các phát kiến kinh doanh mới (sở hữu, đào tạo nghệ sĩ; phát triển nền tảng tương tác trực tiếp với fandom…) .

Song song với chiến lược phát triển, doanh nghiệp duy trì chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông, với hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong sáu năm qua . DatVietVAC dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, tương đương tỷ suất cổ tức khoảng 4,6% trên giá chào bán IPO .

Cột mốc gia nhập thị trường vốn của DatVietVAC càng được củng cố bằng một nền tảng tài chính ấn tượng, nổi bật với sự cải thiện ở cả quy mô lẫn hiệu suất sinh lời . Sự kiện DVV lên sàn HOSE không chỉ giải quyết bài toán nguồn vốn, mà còn là minh chứng thuyết phục cho sự vươn mình mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa Việt Nam.