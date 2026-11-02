Chùa Cầu giữa lòng phố cổ Hoa Lư

TPO - Giữa không gian Phố cổ Hoa Lư, Chùa Cầu không chỉ là điểm nhấn kiến trúc tâm linh mà còn gửi gắm những giá trị văn hóa, triết lý nhân sinh sâu sắc thông qua hình tượng ba vị Bồ Tát: Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền.
TPO - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) cho rằng những hoạt động trải nghiệm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam trên vịnh Lan Hạ, làng du lịch cộng đồng Việt Hải đã giúp bạn trẻ tận thấy được vẻ đẹp biển đảo quê hương. Từ trải nghiệm đó, mỗi bạn trẻ là người lan tỏa, quảng bá di sản thiên nhiên kỳ vĩ, xanh và thân thiện.
TPO - Lưu Phương Anh - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - tự tin giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch nổi bật của quê hương tới bạn bè, du khách và sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch.
TPO - Từ những concert cháy vé, lịch khai thác nghệ sĩ dày đặc đến IP liên tục mở rộng, DatVietVAC chọn đúng giai đoạn cao điểm để đưa cổ phiếu DVV niêm yết trên HOSE. Đây sẽ là lúc thị trường nhìn thấy rõ nhất sức bật và dư địa bùng nổ của mô hình kinh doanh dựa trên IP cùng kinh tế người hâm mộ (fandom economy) trên thị trường chứng khoán.
TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.
TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.
TPO - Tối 1/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Nền tảng cung cấp thông tin về các sự kiện, di sản và hoạt động văn hóa trên cả nước, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu và lựa chọn trải nghiệm.
TPO - Hàng vạn khán giả tham dự concert Nối vòng tay lớn tại Thái Nguyên tối 1/11 mặc áo cờ đỏ sao vàng tạo nên hình ảnh đẹp, ấn tượng và đầy cảm xúc, lan tỏa thông điệp đoàn kết, gắn bó và tình yêu quê hương, đất nước.
TPO - Dưới chân núi An Tiêm, ngôi đền cổ lưu giữ truyền thuyết về Mai An Tiêm - người gắn với sự tích quả dưa hấu đỏ và câu chuyện về ý chí tự lực, vượt khó của người Việt từ thuở xa xưa.
TPO - Chùa Nhẫm Dương - Thánh Quang tự (TP Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Danh lam cổ tự này nổi bật với các di chỉ khảo cổ xương, răng hóa thạch các loài động vật có niên đại cách đây 30.000-50.000 năm và nhiều di vật từ thời kỳ Đông Sơn, Đông Hán đến Đinh - Lý - Trần - Lê...
TPO - Nước mắm Nam Ô, thịt trâu gác bếp và cảm hứng từ món cá kho nước dừa xuất hiện trong những bài thi của ba thí sinh giành giải cao nhất TasteCraft Masters Championship 2026.
TP - Được Domus bình chọn vào nhóm công trình kiến trúc nổi bật năm 2023, Bảo tàng đạo Mẫu của danh hài Xuân Hinh còn góp phần đưa kiến trúc sư Nguyễn Hà đến giải Moira Gemmill 2024 và vẫn không ngừng được giới kiến trúc quốc tế chú ý.
Tối 29 và 30/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai đêm diễn của Four Seasons with Love – Bốn mùa yêu do Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền đã để lại nhiều dư âm và cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả Thủ đô.
TP - Khi máy nghe CD ngày càng được săn đón trở lại, người hâm mộ âm nhạc chia sẻ lý do họ quyết định từ bỏ việc nghe nhạc trực tuyến.
Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà tôi sinh sống ở gần ga. Hằng ngày có hàng chục chuyến tàu chạy ngang qua nhà. Người dân xóm tôi chủ yếu sống bằng nghề bán hàng rong hoặc bốc vác.
TPO - Bên trong Chùa Hang ở Đồ Sơn (Hải Phòng) còn lưu giữ bức tượng sư Bần - Phật Quang - nhà sư từ Thiên Trúc sang truyền đạo Phật từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Nơi đây còn được cho là cái nôi, nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng đường biển.
TPO - Chia sẻ tại sự kiện Korea Spotlight 2026, chị Đinh Thị Nam Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị DatVietVAC Group Holdings - nhấn mạnh vai trò của IP nguyên bản, phát triển nghệ sĩ và bảo vệ bản quyền trong hành trình đưa công nghiệp âm nhạc Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.