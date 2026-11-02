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Tận thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của Cát Bà

Nguyễn Hoàn - Quốc Nam

TPO - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) cho rằng những hoạt động trải nghiệm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam trên vịnh Lan Hạ, làng du lịch cộng đồng Việt Hải đã giúp bạn trẻ tận thấy được vẻ đẹp biển đảo quê hương. Từ trải nghiệm đó, mỗi bạn trẻ là người lan tỏa, quảng bá di sản thiên nhiên kỳ vĩ, xanh và thân thiện.

Đảo ngọc Cát Bà hút mạnh dòng khách quốc tế

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Hữu Vững - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) - chia sẻ quần đảo Cát Bà không chỉ đơn thuần là điểm đến du lịch mà là nơi hội tụ trọn vẹn những giá trị vô giá của thiên nhiên và văn hóa.
Nơi đây nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, kỳ vĩ của hàng trăm ngọn núi đá vôi giữa biển, cùng vô số bãi cát trắng thơ mộng, những hang động kỳ thú và hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Phát huy những món quà từ tạo hóa, Cát Bà đã và đang từng bước chuyển mình, vươn lên phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch độc đáo. Du khách đến đây không chỉ để ngắm vịnh Lan Hạ, tắm biển hay khám phá vườn quốc gia, rừng già mà còn để trải nghiệm đời sống văn hóa cộng đồng, của làng chài cổ Việt Hải và thưởng thức ẩm thực đặc trưng biển đảo.

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Ông Vũ Hữu Vững - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Năm 2023, Quần đảo Cát Bà cùng Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đã mở ra cơ hội lớn để du lịch Cát Bà nâng tầm thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới. Từ đây, diện mạo của đảo ngọc thay đổi từng ngày.

Hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ nghỉ dưỡng và các phương tiện vận chuyển khách du lịch từng bước được đầu tư, nâng cấp hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm du lịch trên vịnh Lan Hạ, du thuyền nghỉ đêm, du lịch sinh thái, những tour trekking xuyên rừng nguyên sinh hay hành trình tìm về văn hóa cộng đồng... ngày càng đa dạng, đủ sức níu chân những du khách khó tính.

Theo ông Vũ Hữu Vững, những con số biết nói chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của Cát Bà. Năm 2025, Cát Bà đón hơn 4,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

Tiếp đà tăng trưởng, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Cát Bà bứt phá, đón hơn 4,4 triệu lượt khách, trong đó đón hơn 1,1 triệu lượt khách quốc tế, mang về doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống hơn 4.700 tỷ đồng.

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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thích thú ngắm vịnh, chụp hình với Hòn Rùa, điểm check-in đẹp nhất vịnh Lan Hạ.

Ông Vững nhận định bên cạnh thị trường nội địa truyền thống, Cát Bà đang trở thành địa điểm thu hút mạnh dòng khách quốc tế, đặc biệt là những du khách yêu thích du lịch sinh thái, tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm xanh trên các vịnh và Vườn quốc gia Cát Bà và mùa Thu - Đông.

Không dừng lại ở việc đếm số lượng du khách mà chính quyền và nhân dân địa phương băn khoăn là làm sao có thể kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng tầm chất lượng trải nghiệm của du khách khi đến Cát Bà. Qua đó, từng bước khắc phục tính mùa vụ, hướng đến du lịch bốn mùa.

Đặt môi trường ở vị trí trung tâm, bảo tồn di sản xanh

Trước thời cơ phát triển du lịch mạnh mẽ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải khẳng định nguyên tắc chỉ đạo điều hành của địa phương là bảo tồn di sản phải đi trước một bước, môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm và phát triển du lịch phải nằm trong giới hạn cho phép của hệ sinh thái.

“Địa phương quyết tâm không thể đánh đổi môi trường, cảnh quan và tính toàn vẹn của di sản để lấy tăng trưởng du lịch trước mắt”, ông Vũ Hữu Vững nhấn mạnh.

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Trải nghiệm điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, các thí sinh hoa hậu có nhiều hoạt động như đạp xe xuyên rừng, thăm những ngôi nhà cổ, ngư cụ của người dân.

Để thực hiện mục tiêu đó, đặc khu Cát Hải tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ then chốt. Trọng tâm bảo tồn giá trị và quản lý di sản. Chú trọng bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái rừng, biển, các hang động và đa dạng sinh học. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh để quản lý thống nhất, gìn giữ trọn vẹn giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Quyết liệt hành động vì môi trường bằng giải pháp đẩy mạnh thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, siết chặt quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh, từng bước cải thiện chất lượng môi trường biển. Đồng thời, lan tỏa tinh thần du lịch xanh, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường.

Định hình các sản phẩm du lịch chất lượng cao, xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa, nhằm tạo bản sắc riêng cho từng thời điểm trong năm, như sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững.

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Đặc khu Cát Hải xác định môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà.

Thí sinh hoa hậu lan tỏa vẻ đẹp di sản

Theo ông Vũ Hữu Vững, địa phương đang tập trung cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch thành các dự án hạ tầng, dịch vụ và nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí dưới nước trên các vịnh, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch như nghỉ dưỡng du thuyền khám phá Vịnh Lan Hạ, trekking xuyên rừng, du lịch sinh thái tại Việt Hải và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch bốn mùa, tăng cường liên kết tour tuyến với Hạ Long và các điểm đến trong khu vực để thu hút khách đến với Cát Bà ở các mùa trong năm.

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Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam chụp hình lưu niệm điểm du lịch cộng đồng Việt Hải.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải cũng chia sẻ trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh đã có chuyến tham quan, ngắm vịnh Lan Hạ và trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng tại làng chài cổ Việt Hải.

Những hoạt động trải nghiệm của các thí sinh hoa hậu không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn giúp các bạn trẻ tận thấy vẻ đẹp kỳ vĩ, thơ mộng của Cát Bà và tình yêu với biển đảo quê hương, di sản thiên nhiên thế giới lớn dần.

Các thí sinh đã trải nghiệm thực tế văn hóa, ẩm thực, chụp rất nhiều những bức hình đẹp với vịnh Lan Hạ, làng du lịch cộng đồng Việt Hải. Qua đó, mỗi thí sinh là người lan tỏa, quảng bá, giới thiệu tới bạn bè, người thân và du khách về di sản thiên nhiên thế giới xanh, thân thiện môi trường.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại KDL quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tối 10/10 tại quảng trường Dragon Beach Đồ Sơn.

Hành trình tại ngôi nhà chung, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia nhiều trải nghiệm tại TP Hải Phòng, như Khu di tích di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, Vịnh Lan Hạ - Quần đảo Cát Bà, làng trẻ em SOS Hải Phòng, trung tâm điều dưỡng người có công Đồ Sơn, trải nghiệm làng gốm Chu Đậu, trồng rừng ngập mặn, dọn sạch bãi biển Đồ Sơn...

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức vào tối 7/11, tại quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sự kiện cũng là dịp để thành phố quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh về mảnh đất và con người của một Thành phố cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến.

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#Hải Phòng #di sản thiên nhiên thế giới #Quần đảo Cát Bà #du lịch Cát Bà #Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026

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