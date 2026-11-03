Vì sao làng văn hóa Cơ Tu độc đáo giữa núi rừng Huế vẫn cửa đóng then cài?

TPO - Nằm giữa thung lũng, tựa lưng vào rừng nguyên sinh Trường Sơn, Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu ở xã Khe Tre (TP. Huế) sở hữu cảnh quan hoang sơ, nhiều tiềm năng du lịch, nhưng chưa thể đón khách do vướng mắc kéo dài.
TPO - Đại sứ Bùi Thế Giang nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 rất khó đoán định do số người bỏ phiếu sớm và qua email tăng cao kỷ lục.
TPO - Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp tiếp tục diễn ra hôm thứ Hai tại một số thành phố lớn, nhưng với quy mô nhỏ hơn đáng kể so với những tuần trước kỳ nghỉ. Học sinh tìm cách phong tỏa các trường trung học ở Paris, Marseille và Rennes.
TPO - Đại sứ Bùi Thế Giang và Tiến sĩ Quách Thị Huệ dự báo cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 có thể gây chấn động toàn cầu do những xáo trộn sâu sắc về nội bộ của nước này.
TPO - Dự án Công viên phường Yên Bái (khu vực hồ Cung Thiếu nhi) của tỉnh Lào Cai đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công nhằm phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027.
TPO - Cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần thành hình với hàng loạt trụ cầu, nhịp dầm được thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành năm 2027, tăng kết nối liên vùng qua sông Hồng.
TPO - HLV Park Hang-seo đã nổi giận, vung nắm đấm và thách thức một CĐV đối thủ sau khi bị người này liên tục lăng mạ, khiến vụ việc suýt dẫn đến ẩu đả.
TPO - Bão Agneta trút mưa lớn xuống Hy Lạp, gây lũ quét dữ dội trên đảo Rhodes, cuốn trôi hàng loạt ôtô, nhấn chìm đường phố và khiến nhiều người dân phải trèo lên mái nhà để tránh dòng nước dâng cao.
TPO - Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, sự kiện luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và những người yêu thích bộ môn Golf.
TPO - Đúng 12h ngày 2/11, Thủy điện Trị An chính thức đóng cửa xả tràn, kết thúc hoạt động xả nước qua đập tràn. Ngay sau thời khắc này, hàng trăm người dân đã mang theo thuyền, mủng, lưới, chài... ùn ùn đổ ra khu vực cổng tràn để săn bắt cá.
TPO - Việc đào hào kỹ thuật tại dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài buộc nhiều hộ dân phải bắc cầu tạm để ra vào nhà, cùng với đó là tình trạng đất đá tập kết sát lòng đường, thiếu rào chắn cảnh báo.
TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.
TPO - Một chú heo mọi 5 tuổi, nặng khoảng 200 kg, có tên Ột thu hút sự quan tâm của nhiều người tại xã Phú Hòa, TP Đồng Nai khi biết nghe lời chủ, tự mở vòi nước tắm.
TPO - Đoạn ghi âm giữa phi hành đoàn và kiểm soát viên không lưu cho thấy những giây phút hỗn loạn trước khi chiếc Learjet lao xuống với tốc độ hơn 10.000 feet/phút. Một thành viên phi hành đoàn liên tục phát tín hiệu khẩn cấp, trước khi hét lên “Chúng ta sắp đâm xuống đất rồi”.
TPO - Mỗi tấm huy chương là điểm đến của một hành trình nhiều thử thách. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mỗi tấm huy chương không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là niềm tự hào khi thi đấu vì màu cờ sắc áo của địa phương, đơn vị.
TPO - Lượng phương tiện lớn di chuyển vào khu vực nội đô khiến giao thông trên nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ vào sáng đầu tuần ngay từ sáng sớm.
TPO - Vượt tiến độ khoảng 1 tháng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua xã Bình Minh và Thanh Oai đã thông xe kỹ thuật trong ngày 1/11, thay thế cho mặt đường hẹp 4-5m thường xuyên quá tải trước đây.