Vì sao làng văn hóa Cơ Tu độc đáo giữa núi rừng Huế vẫn cửa đóng then cài?

TPO - Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, sự kiện luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và những người yêu thích bộ môn Golf.