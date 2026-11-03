Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ 24/24 cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng - cho biết thành phố vui mừng khi tiếp tục được lựa chọn đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh đất Cảng và khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, ba ngày trước cuộc họp báo công bố chung kết, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành họp cùng đơn vị tổ chức sự kiện.

Cuộc họp rà soát toàn bộ công việc, đánh giá tiến độ và xác định những nội dung cần hỗ trợ. Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu cập nhật tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị.

UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và chính quyền địa phương, từ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đến phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và y tế.

Các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ 24/24 giờ, tiếp nhận những đề nghị từ Ban tổ chức. Với quy mô lớn hơn và yêu cầu cao hơn vòng trước, công tác phối hợp được chuẩn bị bằng các phương án chi tiết, đồng bộ.

Top 25 ra mắt tại họp báo chung kết ngày 3/11.

Ông Bình nhấn mạnh cuộc thi còn là dịp giới thiệu chiều sâu văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp con người Hải Phòng. Sau hợp nhất, thành phố có thêm không gian phát triển cùng nguồn tài nguyên phong phú để xây dựng sản phẩm du lịch. Từ Côn Sơn - Kiếp Bạc đến Cát Bà, vịnh Lan Hạ, mỗi điểm đến góp phần làm phong phú hành trình khám phá địa phương.

Qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Hải Phòng mong muốn giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, mạnh mẽ, phóng khoáng và giàu truyền thống. Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Phòng, việc đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, sắc đẹp quy mô quốc gia, quốc tế được địa phương xác định là hướng đi quan trọng để thúc đẩy du lịch.

Trong thời gian ở Hải Phòng, thí sinh đã dâng hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, tham quan di tích và trải nghiệm cảnh quan biển. Thành phố kỳ vọng những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm về vùng đất đăng cai, lan tỏa thông điệp du lịch xanh, phát triển bền vững tới công chúng.

Ông Đỗ Thanh Bình khẳng định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục làm đầu mối phối hợp với Ban tổ chức đến ngày bế mạc. Thành phố cam kết hỗ trợ để vòng chung kết diễn ra thuận lợi, đáp ứng kỳ vọng của thí sinh, khán giả.