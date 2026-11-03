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Hoa hậu

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam trước khoảnh khắc công bố vương miện, quyền trượng

Ngọc Ánh - Dương Triều - Trọng Tài - Hồng Vĩnh

TPO - Sáng 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dự buổi họp báo công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Vương miện luôn là một trong những biểu tượng được quan tâm tại các mùa Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ dành cho người đẹp giành ngôi vị cao nhất, vương miện còn gắn với hình ảnh và thông điệp mà cuộc thi muốn truyền tải. Vì vậy, màn công bố thiết kế vương miện được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của buổi họp báo.
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Ngay sau đêm chung khảo toàn quốc, 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam với các hoạt động cộng đồng, các khóa tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất.
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Thí sinh Phạm Vân Hà - đại diện TP Hải Phòng - cho biết sau thời gian rèn giũa các kỹ năng vũ đạo, hùng biện, tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế, cô ngày một trưởng thành, sẵn sàng bước vào những phần thi bùng nổ trong đêm chung kết.
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Trên sân khấu chung kết, khán giả được chứng kiến mỗi thí sinh đã trưởng thành sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.
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Chủ đề Miền Hương Sắc của Hoa hậu Việt Nam 2026 phần tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa và biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, quê Ninh Bình, gây chú ý với nhan sắc và thành tích học tập nổi bật. Cô từng đoạt giải Người đẹp toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế của trường. Bên cạnh đó, người đẹp còn từng đạt học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng.
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Trong dàn thí sinh trẻ tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2026, Đặng Thị Ngọc Lan có năng khiếu viết thư pháp. Cô là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng.
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Thí sinh Lưu Phương Anh - đến từ TP Hải Phòng - mơ ước được đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 trên chính quê hương. Phương Anh xúc động khi nhận nhiều tin nhắn cổ vũ từ người dân Đồ Sơn sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thậm chí cả những người cô không quen biết. “Tôi nghĩ có thể có 100 người đến cổ vũ tôi ở chung kết”, Phương Anh nói.
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Các thí sinh đều mong chờ được thể hiện những màn trình diễn bùng nổ trước giám khảo và hàng nghìn khán giả.
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Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi chia sẻ: "Chúng tôi chờ đợi và háo hức vì buổi họp báo này. Không chỉ cá nhân tôi, các thí sinh đều hy vọng sẽ nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng thông qua buổi họp báo. Đây chính là tiền đề để top 25 chuẩn bị chỉn chu và tốt nhất cho đêm chung kết".
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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh từng nhận học bổng của sáu trường đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD (hơn 12 tỷ đồng). Người đẹp đang là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Năm 2025, cô có tên trong Dean’s List - nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành.
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Những cô gái có thành tích học tập nổi bật ở Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Trước thềm chung kết, khán giả tích cực bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Các hạng mục đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn. Sau 2 tuần mở cổng bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026, khán giả đang tích cực bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích. Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ để lựa chọn các gương mặt giành danh hiệu và đặc cách vào Top 10, Top 15 cuộc thi.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #25 thí sinh #vương miện hoa hậu #đêm chung kết #Miền Hương Sắc #Phạm Vân Hà #Lưu Phương Anh

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