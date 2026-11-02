Hai hoa khôi Gia Lai muốn bứt phá ở chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Từ sáng đến đêm, 25 cô gái căng mình trong phòng tập, miệt mài với từng động tác vũ đạo, từng bước di chuyển đội hình. Sau nhiều tháng đồng hành, rèn luyện, các cô gái đang dồn sức cho đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng. Ai sẽ chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?