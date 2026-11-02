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Hoa hậu

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Sắp đóng cổng bình chọn 4 danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Cổng bình chọn 4 danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đóng vào 23h50 ngày 2/11. Năm thí sinh dẫn đầu mỗi hạng mục được đề cử để ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng, trong đó danh hiệu Đại sứ Nhân ái mang đến cơ hội vào thẳng Top 10 cuộc thi.

Cổng bình chọn danh hiệu Đại sứ gồm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Nhân ái chính thức khép lại lúc 23h50 ngày 2/11.

Đây là thời hạn cuối để khán giả tham gia bình chọn, góp phần lựa chọn những gương mặt được đề cử cho các danh hiệu Đại sứ trong chặng cuối của cuộc thi.

Cổng bình chọn được mở từ 20h ngày 17/10, tạo cơ hội để công chúng đồng hành cùng thí sinh thông qua những dự án, sản phẩm và hoạt động thuộc từng hạng mục.

Theo thể lệ, ở mỗi hạng mục Đại sứ, 5 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất được đề cử để ban giám khảo xem xét, lựa chọn người giành danh hiệu.

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Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dần hoàn thiện. Ảnh: Quốc Nam.

Đáng chú ý, thí sinh chiến thắng ở hạng mục Đại sứ Nhân ái được vào thẳng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đối với ba danh hiệu còn lại, gồm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Đại sứ Du lịch và Môi trường, người chiến thắng được vào thẳng Top 15 cuộc thi.

Bên cạnh 4 danh hiệu Đại sứ, cuộc thi còn triển khai bình chọn danh hiệu Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Khác với các hạng mục Đại sứ, cổng bình chọn danh hiệu này tiếp tục mở đến 20h ngày 7/11.

Tính đến sáng 2/11, ở hạng mục bình chọn Đại sứ Thời trang và Thể thao và Đại sứ Nhân ái, thí sinh Đinh Diệu Anh đang tạm dẫn đầu.

Hạng mục Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh đang nhận được số phiếu bình chọn cao nhất.

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Thí sinh Đinh Diệu Anh đang nhận được nhiều lượt bình chọn nhất ở hạng mục Đại sứ Thời trang và Thể thao, Đại sứ Nhân ái.

Thí sinh tạm nhận được số lượt bình chọn nhiều nhất ở hạng mục Đại sứ Du lịch và Môi trường là Phạm Lê Ái Linh.

Theo quy định, thí sinh có số phiếu hợp lệ cao nhất sẽ trực tiếp nhận danh hiệu Người đẹp được bình chọn nhiều nhất và được vào thẳng Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề Miền Hương Sắc, tiếp tục đề cao bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Các danh hiệu Đại sứ là một trong những nội dung được triển khai trong hành trình tìm kiếm những gương mặt nổi bật, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở năng lực, sự sáng tạo và các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #bình chọn Đại sứ #Đại sứ Nhân ái #Đinh Diệu Anh #Nguyễn Thị Thúy Linh #Phạm Lê Ái Linh #chung kết Hoa hậu

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