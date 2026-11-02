Thử thách ở màn diễn bikini chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tà lụa được đưa vào phần trình diễn bikini tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, đặt ra thử thách mới cho 25 cô gái.
TPO - Nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ. Từng dành toàn bộ tiền học bổng cho dự án Gieo mầm tương lai, cô khẳng định tiếp tục làm thiện nguyện dù có đăng quang Hoa hậu Việt Nam hay không.
TPO - Sân khấu và ba khu khán đài chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dần thành hình tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Hàng trăm công nhân ngày đêm lắp các khung tạo hình, hoàn thiện mặt sàn, dự kiến đến 5/11 bắt đầu phục vụ ráp sân khấu.
TPO - Vũ Hồng Hạnh vào thẳng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ giải Thí sinh được yêu thích nhất chung khảo. Từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cô muốn tiếp tục thử sức, học hỏi. “Tôi muốn tuổi trẻ của mình rực rỡ thêm lần nữa ở sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026”, cô nói.
TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh và dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại 'Mắt Nhắm Mắt Mở' concert của HIEUTHUHAI tại Hà Nội ngày 1/11. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh phấn khích khoe mình là fan chính hiệu của HIEUTHUHAI.
TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert của HIEUTHUHAI tại Hà Nội ngày 1/11.
TPO - Giữa những giờ tập vũ đạo căng thẳng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tranh thủ trò chuyện, đùa vui bên nhau. Chung kết đến gần cũng là lúc các cô gái bắt đầu lưu luyến, khi gần ba tháng cùng ăn, ở và tập luyện sắp khép lại.
TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện khả năng catwalk tiến bộ qua từng ngày. Các cô gái có chiều cao nổi bật 1,74 - 1,75 m khoe những bước đi tự tin và chuyên nghiệp trong những buổi tập nước rút trước chung kết.
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn bất ngờ rời phòng tập khi Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 chưa đáp ứng yêu cầu. Anh cho biết dù có lúc căng thẳng nhưng luôn giữ sự nghiêm khắc, trách nhiệm với học trò và ê-kíp trước chung kết ngày 7/11.
TPO - Những thí sinh cao 1,74-1,75 m của Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng tại phòng tập, chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 ở Hải Phòng. Các cô gái bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, với lịch trình bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h.
TPO - Sau những chuyến thăm Làng trẻ em SOS và Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam mong trở lại, thực hiện dự án nhân ái tại chính địa phương đăng cai cuộc thi.
TPO - Chỉ còn 6 ngày đến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái phải kiên trì tập luyện, gấp rút cho phần vũ đạo, chuẩn bị tỏa sáng ở Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11.
TPO - Top 25 thí sinh vào Hoa hậu Việt Nam 2026 khổ luyện từng giờ, từng ngày để thực hiện tiết mục đồng diễn mãn nhãn ở đêm chung kết 7/11. Họ chia thành 3 ca mỗi ngày để luyện các động tác, đảm bảo đội hình đều tăm tắp khi bước trên sân khấu.
TPO - Chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 vào ngày 7/11, biên đạo Khoa Nguyễn yêu cầu Top 25 tập trung cao độ, chỉnh từng động tác để đạt sự đồng đều.
TPO - Bốn cô gái đất Cảng đều có thành tích, nhan sắc nổi bật. Hàng nghìn khán giả Hải Phòng mang theo niềm tự hào và hy vọng đến cổ vũ cho thí sinh chủ nhà, trong đêm chung kết tại Đồi Rồng vào 7/11.
TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.
TPO - Thử thách catwalk trên cát không thể làm khó thí sinh Mai Thị Yến Nhi. Hơn bốn năm làm vũ công cùng quá trình tập luyện Taekwondo giúp cô rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và sự tự tin, ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.