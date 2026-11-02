Thử thách ở màn diễn bikini chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ. Từng dành toàn bộ tiền học bổng cho dự án Gieo mầm tương lai, cô khẳng định tiếp tục làm thiện nguyện dù có đăng quang Hoa hậu Việt Nam hay không.