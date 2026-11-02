Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Hải Phòng nhìn từ trên cao

TPO - Những thí sinh cao 1,74-1,75 m của Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng tại phòng tập, chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 ở Hải Phòng. Các cô gái bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, với lịch trình bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h.