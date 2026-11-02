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Hoa hậu

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Rượt đuổi danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - Trước thềm chung kết, khán giả tích cực bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Các hạng mục đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn.

Sau 2 tuần mở cổng bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026, khán giả đang tích cực bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích. Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ để lựa chọn các gương mặt giành danh hiệu và đặc cách vào Top 10, Top 15 cuộc thi.

Ở hạng mục Đại sứ Nhân ái, khán giả tham gia bình chọn các dự án nhân ái của thí sinh. 5 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất được đề cử để Ban giám khảo xem xét, lựa chọn người giành danh hiệu.

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Khán giả đang tích cực bình chọn cho các danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hạng mục Đại sứ Nhân ái đang là cuộc rượt đuổi giữa các thí sinh Đinh Diệu Anh, Bùi Mai Linh, Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Phạm Vân Hà. Sáng 1/11, Đinh Diệu Anh đang dẫn đầu bình chọn với gần 5.000 lượt vote.

Đáng chú ý, thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái vào thẳng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026. Vì vậy, bình chọn danh hiệu Đại sứ Nhân ái được cho rằng tiếp tục gay cấn trong những ngày trước chung kết.

Với danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nội dung bình chọn tập trung vào các sản phẩm truyền thông, nghệ thuật do thí sinh thực hiện. 5 thí sinh nhận được số lượng bình chọn cao nhất sẽ được đề cử. Ban giám khảo tiếp tục đánh giá và lựa chọn người giành danh hiệu. Thí sinh chiến thắng được vào thẳng Top 15.

Tại hạng mục này, Nguyễn Thị Thúy Linh đang dẫn đầu với gần 7.000 lượt vote. Theo sau là các thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Yến Trang, Hoàng Thị Hà Phương, Mai Thị Yến Nhi.

Ở hạng mục Đại sứ Thời trang và Thể thao, thí sinh Đinh Diệu Anh đang dẫn đầu bình chọn với 12.155 bình chọn, theo sau là Nguyễn Thị Thúy Linh với 10.928 lượt bình chọn, thứ ba là Nguyễn Yến Trang với hơn 6.000 lượt bình chọn.

Ở hạng mục bình chọn Đại sứ Du lịch và Môi trường, top 3 thí sinh đang dẫn đầu bao gồm Phạm Lê Ái Linh, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa. Trong đó, Phạm Lê Ái Linh dẫn đầu với gần 10.000 lượt bình chọn.

Riêng hạng mục Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ nhận danh hiệu và được vào thẳng Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh đang dẫn đầu hạng mục này là Nguyễn Thị Thúy Linh với hơn 3.000 lượt vote.

Độc giả có thể đăng nhập địa chỉ hhvn2026.lasoong.com, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.

Thông qua hình thức bình chọn trực tuyến, khán giả có thêm cơ hội tìm hiểu các dự án, sản phẩm và dấu ấn của thí sinh, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn những gương mặt nổi bật ở từng lĩnh vực.

Bên cạnh cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút khoảng 3.200 người tham gia, với gần 4.000 câu hỏi gửi về. Nội dung trải rộng từ những vấn đề đời sống, xã hội đến trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tối 7/11 tại TP Hải Phòng. Dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đều là những tên tuổi được khán giả yêu mến như Minh Hằng, MAIQUINN, Văn Mai Hương và Minh Ngọc.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, tâm điểm của đêm chung kết vẫn là hành trình chinh phục vương miện của những thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Các người đẹp sẽ tiếp tục thể hiện nhan sắc, kỹ năng trình diễn, trí tuệ và bản lĩnh để chinh phục những danh hiệu cao nhất.

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