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Hoa hậu

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi gửi lời chúc tới hàng trăm golfer dự Giải Vô địch Golf Quốc gia

Duy Nam - Dương Triều - Ngọc Ánh

TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Miss Golf Lê Thanh Tú gửi lời chúc tới hàng trăm golfer sẽ thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

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Chiều 2/11, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn người đẹp tham dự họp báo Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tại Hà Nội. Các người đẹp chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức.
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Á hậu Châu Anh diện váy đen thanh lịch trên thảm đỏ.
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Á hậu Châu Anh chia sẻ sự háo hức khi tham dự buổi họp báo và lắng nghe những chia sẻ của Ban tổ chức, vận động viên. "Với lịch sử lâu đời, trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam, trở thành nơi hội tụ những vận động viên xuất sắc", cô cho biết.
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Á hậu Vân Nhi cũng chọn trang phục tối giản và thanh lịch. Cô cho rằng những cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt và sự xuất hiện của các tài năng trẻ cùng những thành tích nổi bật đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, tạo động lực phát triển và đưa bộ môn golf đến gần hơn với công chúng.
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Vân Nhi chia sẻ sự thích thú với thay đổi đặc biệt của giải đấu năm nay so với những sự kiện trước đó là việc chuyển đổi số cho các vận động viên tham gia. Thông qua quản trị số, mỗi vận động viên có một tài khoản trên điện thoại để theo dõi các thông tin về giải.
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Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh và Miss Golf Lê Thanh Tú (bìa trái) hội ngộ trên thảm đỏ. Hai người đẹp cùng chọn trang phục tông màu kem trang nhã.
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Miss Golf Lê Thanh Tú cho biết cô bất ngờ trước quy mô tổ chức của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Năm nay, giải được tổ chức trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - sự kiện thể thao lớn nhất nước, diễn ra theo chu kỳ bốn năm.
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"Sự thay đổi ấy tạo thêm ý nghĩa cho cuộc đua vô địch. Mỗi golfer không chỉ đại diện cho tài năng và bản lĩnh cá nhân, mà còn mang theo màu cờ sắc áo, niềm tự hào và mục tiêu thành tích của đoàn mình", cô chia sẻ.
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Thanh Tú rạng rỡ bên vận động viên tham gia giải đấu năm nay tại buổi họp báo công bố giải.
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Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh thường xuyên đồng hành các sự kiện thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức.
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"Phía sau khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương là những ngày miệt mài tập luyện, những lần thất bại và nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Đó là tinh thần mà bộ môn golf đã truyền cảm hứng cho tôi", Phương Linh chia sẻ.
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Cô gửi lời chúc tới các golfer tham dự giải đấu năm nay sẽ mang về thành tích cao cho đơn vị, địa phương mà mình đại diện.
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Người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu - Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2018 - đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo.
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Bảo Châu thường xuyên đảm nhận vai trò MC tại các sự kiện họp báo của các giải đấu thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức. Cô hiện là MC thể thao được yêu thích của VTV.

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#Á hậu Châu Anh #Vân Nhi #Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 #Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

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