Á hậu Châu Anh, Vân Nhi gửi lời chúc tới hàng trăm golfer dự Giải Vô địch Golf Quốc gia

TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Miss Golf Lê Thanh Tú gửi lời chúc tới hàng trăm golfer sẽ thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và có kinh nghiệm làm vũ công, Mai Thị Yến Nhi vẫn nhận mình nhút nhát, rụt rè. "Đến với Hoa hậu Việt Nam, em có nhiều trải nghiệm, được học hỏi và cơ hội trình diễn ở sân khấu lớn", Yến Nhi nói.
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bikini kết hợp phần tay lụa dài trong đêm chung kết 7/11.
TPO - Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang hoa khôi trước khi vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái Gia Lai cùng cao 1,72 m đang vào cuộc đua nước rút cho chung kết.
TPO - Cổng bình chọn 4 danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đóng vào 23h50 ngày 2/11. Năm thí sinh dẫn đầu mỗi hạng mục được đề cử để ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng, trong đó danh hiệu Đại sứ Nhân ái mang đến cơ hội vào thẳng Top 10 cuộc thi.
TPO - Chỉ còn 5 ngày tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh tập luyện từ sáng đến đêm để kịp tiến độ. “Em nhắm mắt là tưởng tượng các động tác đã tập để nhớ bài”, Nguyễn Yến Trang chia sẻ.
TPO - Từ sáng đến đêm, 25 cô gái căng mình trong phòng tập, miệt mài với từng động tác vũ đạo, từng bước di chuyển đội hình. Sau nhiều tháng đồng hành, rèn luyện, các cô gái đang dồn sức cho đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng. Ai sẽ chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?
TPO - Bùi Mai Linh sở hữu IELTS 6.5, là một trong bốn thí sinh chủ nhà tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân dùng tiếng Anh giới thiệu văn hóa và du lịch quê hương, bày tỏ niềm tự hào khi Hải Phòng đăng cai cuộc thi.
TPO - Thí sinh Lưu Phương Anh xúc động khi nhận nhiều tin nhắn cổ vũ từ người dân Đồ Sơn sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thậm chí cả những người cô không quen biết. “Tôi nghĩ có thể có 100 người đến cổ vũ tôi ở chung kết”, nữ sinh Hàng hải chia sẻ.
TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.
TPO - Trước thềm chung kết, khán giả tích cực bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Các hạng mục đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn.
TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.
TPO - Nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ. Từng dành toàn bộ tiền học bổng cho dự án Gieo mầm tương lai, cô khẳng định tiếp tục làm thiện nguyện dù có đăng quang Hoa hậu Việt Nam hay không.
TPO - Tà lụa được đưa vào phần trình diễn bikini tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, đặt ra thử thách mới cho 25 cô gái.
TPO - Sân khấu và ba khu khán đài chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dần thành hình tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Hàng trăm công nhân ngày đêm lắp các khung tạo hình, hoàn thiện mặt sàn, dự kiến đến 5/11 bắt đầu phục vụ ráp sân khấu.
TPO - Vũ Hồng Hạnh vào thẳng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ giải Thí sinh được yêu thích nhất chung khảo. Từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cô muốn tiếp tục thử sức, học hỏi. “Tôi muốn tuổi trẻ của mình rực rỡ thêm lần nữa ở sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026”, cô nói.
TPO - Giữa những giờ tập vũ đạo căng thẳng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tranh thủ trò chuyện, đùa vui bên nhau. Chung kết đến gần cũng là lúc các cô gái bắt đầu lưu luyến, khi gần ba tháng cùng ăn, ở và tập luyện sắp khép lại.